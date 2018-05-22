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В Европе из него делают краски, а у нас — йогурты: Беларусь выступает за ограничение ввоза пальмового масла в ЕАЭС

Ввоз и оборот пальмового масла на территории ЕАЭС должны быть ограничены, для этого нужно ввести квотирование и ужесточить техрегламенты, заявил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов в Сочи в понедельник.

"Важно заставить более жестко воздействовать на законодателей через союзы и профильные министерства. Со своей стороны обращаюсь к своим российским коллегам с предложением перейти от слов к делу и инициировать перед Евразийской экономической комиссией вопрос ограничения ввоза и оборота пальмового масла", - сказал Богданов, выступая на Летнем молочном саммите в рамках X Молочной Олимпиады.

"Для этих целей видится логичным использование механизмов квотирования и лицензий, а также внесение существенных изменений в технические регламенты ЕАЭС", - уточнил он.

Алексей Богданов обратил внимание, что ввоз значительных объемов пальмового масла оказывает сильное давление на молочный рынок стран союза.

"На протяжении пяти лет поставки из третьих стран пальмового масла не только стабильны, но и имеют тенденцию роста. Продукция с содержанием растительного жира создает нездоровую конкуренцию продукции животного происхождения, порой вытесняя ее с полок", - подчеркнул  он.

Представитель Минсельхозпрода Беларуси констатировал, что данный фактор в значительной степени способствовал переизбытку молока в конце прошлого – начале текущего года. Причем, несмотря на это, импорт пальмового масла на территорию ЕАЭС за 2017 год вырос на 10%. "А за I квартал текущего года только Российская Федерация увеличила ввоз на свою территорию этого товара на 36% к аналогичному периоду прошло года", - продолжил представитель Беларуси. 


Он также напомнил, что Россия является основным потребителем пальмового масла. Так, уточнил эксперт, с 2013 по 2016 годы доля РФ составляла 97,5% ввоза пальмового масла на территорию ЕАЭС. В 2017 году потребление пальмового масла в РФ сократилось на 1,3 проц. пункта, зато увеличилось в Казахстане (на 1%), и незначительно – в Кыргызстане и Беларуси, отметил А.Богданов.

"Думаю, что такая ситуация не может не беспокоить честных производителей молочной продукции, которые теряют конкурентоспособность в неравной борьбе с фальсификатом", - резюмировал он.


"Интерфакс"
07:09 22/05/2018






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