«Зоопарк полнейший»: Сергей Румас о ситуации в деревопереработке

Модернизация, которая стоила сотни миллионов евро, тогда обернулась хроническими убытками и неподъемными платежами по кредитам, сейчас рентабельность производства в среднем по холдингу вышла в плюс.





«Сегодня каждое предприятие деревообработки — это нормально функционирующие промышленное предприятие, которое своевременно рассчитывается по всем своим обязательствам. Ни у одного из предприятий сегодня нет задолженности по кредитам перед каким-либо коммерческим банком. И сегодня комбанки конкурируют между собой за обслуживание предприятий деревообработки», — рассказал Румас.





Он отметил, что пока четыре из девяти деревообрабатывающих предприятий обслуживаются в Беларусбанке, но с учетом подписанного сегодня меморандума о сотрудничестве Банка развития и Беларусбанка будет рассмотрен вопрос о том. чтобы Беларусбанк стал основным обслуживающим и финансирующим банком и для остальных пяти.





На вопрос о том, есть ли у предприятий деревообработки необходимость в кредитах под оборотку, Румас отметил, что «они поддерживают тот объем кредитов, который у них был сформирован». «Практически ни одно предприятие сегодня не нуждается в дополнительном финансировании. Но как и любое производственное предприятие оборотка им нужна. Хотя сегодня очень сильно сократились склады, поэтому предприятия вернули ту оборотку, которая была заморожена в виде неликвида на складах», — отметил он.





Глава Банка развития рассказал, что холдинг деревообрабатывающей промышленности по итогам трех месяцев 2018 года имеет рентабельность производственной деятельности более 6%. Два года назад было минус 18%, напомнил Румас. «И мы видим и понимаем, что это не предел. Результаты 2018 года должны быть гораздо лучше», — заверил он.









Поднять проблемную отрасль удалось за счет ряда факторов, считает Румас. «Не могу сказать, что кто-то пришел такой умный и сказал: производите плиту, которую раньше никто не производил. Для команды Банка развития это был серьезный вызов. Мы приняли предприятия, которые практически стояли, и нам удалось их не только запустить, чтобы они работали, но и сделать так, чтобы работали они рентабельно. Сегодня возможностей для улучшения их операционной деятельности еще хоть отбавляй и нам есть к чему стремиться», — отметил глава Банка развития.





При этом, признал Румас, ситуация на разных предприятиях неровная: «Зоопарк полнейший. К сожалению. Есть хорошие предприятия, такие как „Мостовдрев“ и „Речицадрев“. Это два безусловных лидера, рентабельность производственной деятельности которых перевалила за 20%. Это локомотивы холдинга».

Проблемных предприятия, которые находятся в отрицательной зоне, два — это «ФанДОК» и «Витебскдрев». «Сегодня буду на „ФанДОКе“. Прошлый месяц он, один из самых проблемных, сработал рентабельно. Хочу посмотреть и послушать, как эта цифра будет расти», — добавил Румас.





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