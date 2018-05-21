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Минский авиаремонтный завод до августа полностью переедет в новые цеха в Национальном аэропорту

Об этом сообщил гендиректор предприятия Евгений Вайцехович в журнале "Транспортный вестник", сообщает БЕЛТА.

Фото из архива
Минский авиаремонтный завод до августа полностью переедет в новые цеха в Национальном аэропорту Минск. "До 1 июля мы выпускаем в аэропорту "Минск-1" последние шесть самолетов. Затем закрываем там взлетно-посадочную полосу и в течение месяца должны переехать сюда (в Национальный аэропорт Минск)", - пояснил гендиректор завода. 


Строительство нового авиаремонтного завода завершается, объект расположен рядом с Национальным аэропортом Минск. Планируется, что там смогут обслуживаться любые типы воздушных судов, в том числе Boeing, Airbus, Embraer, CRJ. Цех технического обслуживания и ремонта самолетов уже функционирует.


18:54 21/05/2018






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