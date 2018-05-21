Вернуться к теме LC Cross мы планировали через год, чтобы проверить, как "панды" выдерживают испытание неопытными водителями, но судьба распорядилась иначе.

В конце 2017-го красный экземпляр дважды участвовал в мелких ДТП, в результате которых пострадали крыло, бампер, капот и решетка радиатора. Уже в начале 2018 года не повезло и серебристому экземпляру: он также попал в ДТП с похожими повреждениями.





Силовые агрегаты у обоих авто не были повреждены, поэтому предстоящий ремонт изначально беспокойства не вызывал: всего-то и нужно купить новые элементы и установить вместо поврежденных. Так как автомобили все еще на гарантии и проходят официальное обслуживание, именно к представителям завода (по крайней мере, так казалось на тот момент) владелец автомобилей сразу и обратился.





Кто бы мог подумать, что на изучение хитросплетений отношений завода, продавцов машин и сервисных центров уйдет не один месяц. Если не боитесь утонуть, ныряйте в этот омут с нами!









Начнем с того, что Geely LC Cross приобретались в "ВитебскАвтоСити", но при этом их гарантийное обслуживание велось на витебском мультибрендовом автосервисе "Омега". И до аварий такое обслуживание не вызывало никаких проблем. Это важно.





Логично, что за новыми деталями и ремонтом владелец сперва обратился в "Омегу".





К слову, на сайте "Омеги" указано, что сервис работает с автомобилями Geely. Эту же СТО можно найти и на сайте belgee.by: мол, если что, вот все адреса и контакты. Правда, "Омега" здесь почему-то именуется "Балхим-Гарант".





Зато "ВитебскАвтоСити" отыскать на сайте belgee.by не удалось ни в одном из разделов контактов.





Обращения в "Омегу" в начале года не завершились ничем. К сожалению, на тот момент звонки в автосервис не фиксировались, но не верить владельцу Geely оснований нет. По его словам, сервис регулярно "кормил завтраками": кузовных деталей в наличии нет, цены неизвестны, привезти их под заказ тоже не получится. Как такое возможно? В сервисе говорили, что запчасти заказываются в Китае, а тамошние продавцы не будут высылать нужные элементы поштучно. Нужны запчасти - придется покупать контейнер.





Устав ждать, владелец обратился к одному из двух официальных дилеров в Минске. Результат тот же: запчастей и цен нет, когда появятся и появятся ли - неизвестно. В телефонном разговоре менеджер лишь сочувствовал, что ситуация действительно неприятная, но помочь он ничем не может.





Было занятно и грустно одновременно: автомобилям нет и года, но отремонтировать их нельзя из-за отсутствия запчастей.





Еще интереснее в таком свете выглядит работа страховой компании, хотя как раз к ней претензий не возникает. Так как второе ДТП произошло не по вине водителя красного LC Cross, то логично, что именно страховка должна была покрыть повреждения. Капот и решетку радиатора страховая компания оперативно оценила и выплатила 477 рублей. Но откуда взялась эта сумма, если дилер затрудняется назвать стоимость запчастей? Получить внятный ответ на этот вопрос не удалось, однако выяснилась еще одна неприятная деталь: несмотря на покупку авто в середине 2017 года, при расчете стоимости страховки учитывался 2016 год выпуска. Выходит, что у нового Geely LC Сross с полугодовалой реальной эксплуатацией к моменту ДТП износ был рассчитан в размере 35%.





Следующий шаг - владелец направил запрос на завод "БелДжи" с просьбой разъяснить ситуацию с наличием запчастей. Ответ за подписью на тот момент еще директора Батракова (которого в марте сняли с должности) поступил однозначный: запчасти есть на складе. Не без трудностей, но удалось даже выяснить цены на запчасти.









Заручившись письмом, владелец продолжил "наседать" на сервисный центр "Омега". Но с февраля по май ситуация не изменилась. Сервисный центр заявлял о том, что официальный ответ "БелДжи" ничего не значит, они делают все возможное.





Наконец, на прошлой неделе владелец осознал, что до прохождения техосмотра на учебных автомобилях осталось порядка месяца. Без техосмотра выезд на дороги им закрыт, что означает простой и недополучение прибыли.





"Атака" сервисного центра "Омега" началась с новой силой уже с записью разговоров.

Если нет возможности сделать это, пересказываем содержание разговора вкратце: письмо с завода "БелДжи" - просто отписка, автосервис "Омега" всеми силами старается получить запчасти, оформляет заявки и напоминает об этом соответствующим людям, но отгрузки запчастей должным образом не происходят, требуемой "кузовщины" в поступлениях почему-то не оказывается. По словам менеджера, даже заказ обычных тормозных дисков становится проблемой, подобные случаи с "кузовщиной" вовсе не единичные.





Следующая запись - звонок в ЗАО "БелДжи". Выясняется, что сервисный центр "Омега" не является официальным представителем завода в принципе.





"Омега" с нами связи никакой не поддерживает, это не официальный представитель. Официальные представители - "БалхимГарант" в Полоцке и "ВитебскАвтоСити" в Витебске. "Омега" никакого отношения к нам не имеет", - сообщил в телефонном разговоре ведущий специалист ЗАО "БелДжи" по запчастям Юрий Грищенко.





Вновь возвращаемся к сайтам организаций. На belgee.by, в разделе СТО, в Витебске указан "БалхимГарант" с электронным и физическим адресами, а также телефонами, которые аналогичны тем, что указаны на сайте "Омеги" omegaauto.by. Парадокс?





Чтобы вникнуть в непростые отношения СТО "Омега"/"БалхимГарант", где обслуживались LC Cross, и завода-изготовителя, был совершен "контрольный звонок". Под видом обычного клиента СТО был задан вопрос: можно ли обслужить автомобиль в Витебске, получить штамп в сервисную книгу и не вызовет ли это проблем с гарантией в Минске? Ответ СТО был утвердительным: провести ТО можно, проблем возникнуть не должно.









Попытка приобрести запчасти у дилера "БалхимГарант" в Полоцке, на которого специалист по продажам сослался как на официального представителя, также не завершилась успехом. В наличии имеется только капот, но с бампером и его составляющими проблема. Менеджер полоцкого "Балхим-Гаранта" не смог сориентировать по срокам доставки бампера даже приблизительно и сослался на отсутствие запчастей на заводе.





И напоследок еще один разговор с заводом. В отделе запчастей сообщили, что если дилер говорит, что запчастей нет, значит, их нет. Но поставка ожидается буквально в конце этого месяца. Также менеджер сообщил, что купить запчасти на заводе не выйдет в любом случае, по вопросам покупки, равно как и всем вопросам, надо обращаться непосредственно к дилеру.





На этом круг замкнулся. Дилеры пеняют на отсутствие запчастей на заводе и "отписки" по их наличию, завод перенаправляет по всем вопросам обратно к дилерам. При этом дополнительную сумятицу вносит работа с дилерской сетью: на сайте belgee.by нет "ВитебскАвтоСити", где приобретались Geely LC Cross, сервисный центр "Омега" обозначен как "БалхимГарант" с одинаковыми контактами, но при этом ведущий специалист по продажам буквально "открещивается" от "Омеги" и рекомендует обращаться по всем вопросам в "БалхимГарант" в Полоцке или "ВитебскАвтоСити" в Витебске. "БалхимГарант" в Полоцке в свою очередь пеняет на завод - и все вновь возвращается на круги своя.





Уже после подготовки материала владелец Geely получил письмо от сервисного центра "Омега", которое красноречиво характеризует всю ситуацию: запчасти для ремонта были заказаны еще 26 января и за почти четыре месяца к 15 мая собрать все необходимое так и не удалось.









По итогу для двух Geely LC Cross, принадлежащих автошколе, ситуация складывается не самым удачным образом. Запчастей по-прежнему нет, а ЗАО "БелДжи", которое по-хорошему должно поставить жирную точку в сложившейся ситуации, делать это не спешит. Владелец остался у разбитого корыта, причем в двух экземплярах и едва ли не в буквальном смысле. Спустя год после покупки двух новых автомобилей вдруг выясняется, что после ДТП их невозможно отремонтировать, что автоматически означает непрохождение техосмотра и запрет выезда на дороги для обучения будущих водителей со всеми вытекающими для автошколы последствиями в виде простоя новых автомобилей и недополучения прибыли.

Мы продолжим следить за развитием ситуации.







