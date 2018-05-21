По словам специалистов, в столице насчитывается более 130 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и порядка 2,6 тыс. субъектов государственного, сообщает minsknews.by





— Данные плательщики внесли в бюджет средства на сумму 3,2 млрд рублей и 1,4 млрд рублей соответственно, — уточнили в ИМНС. — Негосударственному сектору экономики принадлежат 70,9 % доходов консолидированного бюджета города, государственному — 29,1 %.









В налоговой также добавили, что удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей составляет 1,9 %, от физических лиц — 2,4 %.