Более 70 % консолидированного бюджета Минска обеспечивают частные предприятия
За январь — апрель текущего года свыше 70 % консолидированного бюджета столицы обеспечено негосударственным сектором экономики, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ИМНС Республики Беларусь по городу Минску.
По словам специалистов, в столице насчитывается более 130 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и порядка 2,6 тыс. субъектов государственного, сообщает minsknews.by
— Данные плательщики внесли в бюджет средства на сумму 3,2 млрд рублей и 1,4 млрд рублей соответственно, — уточнили в ИМНС. — Негосударственному сектору экономики принадлежат 70,9 % доходов консолидированного бюджета города, государственному — 29,1 %.
В налоговой также добавили, что удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей составляет 1,9 %, от физических лиц — 2,4 %.
16:33 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.