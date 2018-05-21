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Более 70 % консолидированного бюджета Минска обеспечивают частные предприятия

За январь — апрель текущего года свыше 70 % консолидированного бюджета столицы обеспечено негосударственным сектором экономики, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в ИМНС Республики Беларусь по городу Минску.

По словам специалистов, в столице насчитывается более 130 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и порядка 2,6 тыс. субъектов государственного, сообщает minsknews.by

— Данные плательщики внесли в бюджет средства на сумму 3,2 млрд рублей и 1,4 млрд рублей соответственно, — уточнили в ИМНС. — Негосударственному сектору экономики принадлежат 70,9 % доходов консолидированного бюджета города, государственному — 29,1 %.


В налоговой также добавили, что удельный вес поступлений от индивидуальных предпринимателей составляет 1,9 %, от физических лиц — 2,4 %.


16:33 21/05/2018






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