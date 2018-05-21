Литва отключится от энергосистемы Беларуси за счет Европы

Распоряжение о старте инфраструктурного проекта по синхронизации литовской энергосистемы с европейской подписал министр энергетики Литовской Республики Жигмантас Вайчюнас. Главным результатом проекта по модернизации литовской электрической системы станет полное ее отключение от российской системы IPS/UPS, которая объединяет энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (так называемые страны БРЭЛЛ).





"Это обеспечит надежную работу сети и лучшее качество обслуживания для потребителей северо-восточного литовского электроэнергетического сектора и сэкономит более полумиллиона евро в год из-за снижения эксплуатационных расходов на электрооборудование", — приводит слова Вайчюнаса пресс-служба Министерства энергетики Литвы.









По проекту, пройдет реконструкция двух трансформаторных подстанций в Висагинасском и Утенском районах, будет установлена развитая инфраструктура для передачи электроэнергии. Также демонтируют самую мощную высоковольтную линию, которая соединяет Игналинскую АЭС с Беларусью.





Планируется, что реконструкция системы электропередачи в северо-восточной Литве займет четыре года и будет завершена не позднее весны 2021 года. Общая стоимость проекта составляет 23,9 миллиона евро без НДС. ЕС выделит 45% от стоимости проекта — 10,8 миллиона евро.





После реализации проекта энергетическая система Литвы будет полностью изолирована от белорусской, поставка электричества с БелАЭС в Прибалтику и страны Евросоюза станет технически невозможной. Таким образом, Литва выполнит свои давние обещания о том, что не станет покупать электроэнергию, которая будет вырабатываться на белорусской атомной станции. Как уточняет пресс-служба Министерства энергетики Литвы, полное отключение литовской электрической системы от российской системы IPS / ИБП и подключения к сети электропередач континентальной Европы является одним из приоритетов энергетической работы правительства.