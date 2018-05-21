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Литва отключится от энергосистемы Беларуси за счет Европы

В стране началась реализацию проекта по модернизации сетей передачи электроэнергии Литвы, которые отрежут ее от Беларуси и России.

Министерство энергетики Литвы распорядилось начать проект, по которому электросети страны отключат от энергосистемы Беларуси и бывших советских стран и подключат к европейской сети. После реализации данного проекта покупка балтийскими соседями электроэнергии с БелАЭС станет невозможной по техническим причинам, передает Sputnik

Распоряжение о старте инфраструктурного проекта по синхронизации литовской энергосистемы с европейской подписал министр энергетики Литовской Республики Жигмантас Вайчюнас. Главным результатом проекта по модернизации литовской электрической системы станет полное ее отключение от российской системы IPS/UPS, которая объединяет энергосистемы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (так называемые страны БРЭЛЛ). 

"Это обеспечит надежную работу сети и лучшее качество обслуживания для потребителей северо-восточного литовского электроэнергетического сектора и сэкономит более полумиллиона евро в год из-за снижения эксплуатационных расходов на электрооборудование", — приводит слова Вайчюнаса пресс-служба Министерства энергетики Литвы.


По проекту, пройдет реконструкция двух трансформаторных подстанций в Висагинасском и Утенском районах, будет установлена развитая инфраструктура для передачи электроэнергии. Также демонтируют самую мощную высоковольтную линию, которая соединяет Игналинскую АЭС с Беларусью. 

Планируется, что реконструкция системы электропередачи в северо-восточной Литве займет четыре года и будет завершена не позднее весны 2021 года. Общая стоимость проекта составляет 23,9 миллиона евро без НДС. ЕС выделит 45% от стоимости проекта — 10,8 миллиона евро.

После реализации проекта энергетическая система Литвы будет полностью изолирована от белорусской, поставка электричества с БелАЭС в Прибалтику и страны Евросоюза станет технически невозможной. Таким образом, Литва выполнит свои давние обещания о том, что не станет покупать электроэнергию, которая будет вырабатываться на белорусской атомной станции. Как уточняет пресс-служба Министерства энергетики Литвы, полное отключение литовской электрической системы от российской системы IPS / ИБП и подключения к сети электропередач континентальной Европы является одним из приоритетов энергетической работы правительства.

14:29 21/05/2018






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