Инфляция Белстата против ценников в магазинах: разница в два раза

Два года назад редакция Еврорадио сформировала небольшой продуктовый набор и сделала их фотографии с ценниками. Сегодня мы пошли в те же магазины и рассмотрели ценники на те же продукты.









Больше всего выросла в цене клюквенная настойка “Бульбашъ” — с 8,21 до 12,14 рубля, то есть на 47%. Но если употребить настойку под филе сельди в масле "Vici", это немного компенсирует инфляцию пития, ведь селёдка подешевела на 4%.

Молоко "Малочны гасцінец" по ценникам подорожало на 31%, а цена на сметану “Пан Мысліцкі” выросла на 20-28%, в зависимости от жирности.







Зато намного меньше (сразу на 17%) белорусы платят за растительное масло “Олейна”, которое до деноминации стоило 3 рубля 38 копеек, сегодня — 2,82 рубля. Ну, и наш странный набор продуктов за всё это время подорожал на 22%.



Интересно, что у Белстата другая инфляция, угадайте в какую сторону. С июля 2016 по апрель 2018 года цены на продукты питания в Беларуси повысились на 11%. Сметана подорожала на 22,6%, молоко — на 21,2%, стоимость подсолнечного масла снизилась на 3,8%.









В стране Белстата жить лучше. Но экономист Леонид Фридкин спешит защитить Национальный статистический комитет и объясняет, почему реальная инфляция не совпадает с официальной.

“Мы смотрим, например, как резко подорожал шоколад. Но виновата в этом не деноминация и не жадность наших кондитеров. Проблема в том, что в мире существенно подорожали какао-бобы, и это повлияло на конечную продукцию. Поэтому все претензии к тому, что в Гане подорожали какао-бобы.



С другой стороны, вот растительное масло. Если мы посмотрим индексы цен ФАО, то увидим, что на биржах цены на многие продукты питания, в том числе на растительное масло, опускались из-за того, что в мире были высокие урожаи, а баловаться с биотопливом желающих становится всё меньше. То есть отголоски глобальных процессов отражаются на ценниках, которые мы видим на своих прилавках.

Цены на алкоголь сильно зависят от уровня акцизов. Поскольку на многие виды алкоголя цены ещё остаются регулируемыми, то динамика цен не совпадает с общим уровнем инфляции. То же самое происходит со многими другими продуктами”.







