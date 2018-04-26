Соответствующая жалоба в московское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) уже готова, пишет ABW.BY





Как мы уже сообщали, ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" принимало участие в аукционах на поставку в общей сложности 200 городских электробусов и ультрабыстрых зарядных станций к ним для нужд ГУП "Мосгортранс" (торги состоялись 26.04.2018). Победителями были объявлены ПАО "КАМАЗ" и ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ". Заявку же "Белкоммунмаша" отклонили как не соответствующую установленным требованиям, хотя основания для отказа, изложенные конкурсной комиссией, выглядели сомнительными.





Мы обратились в ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" с просьбой прокомментировать скандальное решение москвичей, и вот что нам рассказали в компании.









По результатам проведения торгов ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" предложило наименьшую стоимость контракта за один из двух лотов на 100 электробусов - 6.315.430.253 российских рубля 52 копейки. Это было достаточное основание, чтобы назвать победителем именно белорусского производителя, так как КАМАЗ и Группа ГАЗ запросили больше - по 6.347.326.887,52 руб. каждая. Однако конкурсная комиссия решила иначе.





В ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" с предъявленными претензиями не согласны и собираются отстаивать свою правоту. В компании подчеркивают, что отстранение ее от участия в аукционе не только подвергает сомнению принципы открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, но и противоречит общему тренду на укрепление взаимовыгодного и равноправного экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.





В письме, адресованном УФАС г. Москвы, белорусский производитель требует признать свою жалобу обоснованной, приостановить процедуру заключения контракта с ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ", провести проверку результатов аукциона, на основании которой объявить ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" победителем открытого конкурса и заключить с ним контракт.





Посмотрим, чем ответит российская ФАС.









Напомним, что похожая история с "Белкоммунмашем" произошла ранее в этом году в Латвии: белорусский производитель сделал лучшее ценовое предложение на поставку восьми трамвайных вагонов в Даугавпилс, однако конкурсная комиссия отдала предпочтение другому производителю, который запросил за свои трамваи почти в два раза больше! Партнер "Белкоммунмаша" по данной сделке уже обжаловал это несправедливое решение в Бюро мониторинга закупок (Латвия).



