Давайте по-честному! "Белкоммунмаш" требует разобраться с нарушениями в Москве и вернуть победу
"Белкоммунмаш" требует отменить победу Группы ГАЗ в тендере на поставку 100 электробусов в Москву, так как при проведении аукциона были фактически нарушены положения российского закона "О контрактной системе в сфере закупок" и Договора о Евразийском экономическом союзе.
Соответствующая жалоба в московское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) уже готова, пишет ABW.BY.
Как мы уже сообщали, ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" принимало участие в аукционах на поставку в общей сложности 200 городских электробусов и ультрабыстрых зарядных станций к ним для нужд ГУП "Мосгортранс" (торги состоялись 26.04.2018). Победителями были объявлены ПАО "КАМАЗ" и ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ". Заявку же "Белкоммунмаша" отклонили как не соответствующую установленным требованиям, хотя основания для отказа, изложенные конкурсной комиссией, выглядели сомнительными.
Мы обратились в ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" с просьбой прокомментировать скандальное решение москвичей, и вот что нам рассказали в компании.
По результатам проведения торгов ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" предложило наименьшую стоимость контракта за один из двух лотов на 100 электробусов - 6.315.430.253 российских рубля 52 копейки. Это было достаточное основание, чтобы назвать победителем именно белорусского производителя, так как КАМАЗ и Группа ГАЗ запросили больше - по 6.347.326.887,52 руб. каждая. Однако конкурсная комиссия решила иначе.
В ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" с предъявленными претензиями не согласны и собираются отстаивать свою правоту. В компании подчеркивают, что отстранение ее от участия в аукционе не только подвергает сомнению принципы открытости и прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок, но и противоречит общему тренду на укрепление взаимовыгодного и равноправного экономического сотрудничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией.
В письме, адресованном УФАС г. Москвы, белорусский производитель требует признать свою жалобу обоснованной, приостановить процедуру заключения контракта с ООО "Русские Автобусы - Группа ГАЗ", провести проверку результатов аукциона, на основании которой объявить ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" победителем открытого конкурса и заключить с ним контракт.
Посмотрим, чем ответит российская ФАС.
Напомним, что похожая история с "Белкоммунмашем" произошла ранее в этом году в Латвии: белорусский производитель сделал лучшее ценовое предложение на поставку восьми трамвайных вагонов в Даугавпилс, однако конкурсная комиссия отдала предпочтение другому производителю, который запросил за свои трамваи почти в два раза больше! Партнер "Белкоммунмаша" по данной сделке уже обжаловал это несправедливое решение в Бюро мониторинга закупок (Латвия).
Тем не менее побед на счету ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" значительно больше. Перечислим только самые крупные из них за последний год: Одесса - контракт на поставку 47 троллейбусов с увеличенным автономных ходом (срок поставки - 2017-2018 гг.); Тольятти - 40 троллейбусов (2017-2018); Санкт-Петербург - 25 троллейбусов с УАХ (2017-2018); Бишкек - 15 троллейбусов с УАХ (2018).
Кроме того, ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" выполняет сейчас контракты по поставке 23 трамваев модели 802E в Павлодар (Казахстан) и 10 трамваев модели 802 в Волгоград (РФ).
Ранее в нынешнем году также сообщалось о достигнутой договоренности на поставку 100 электробусов "Белкоммунмаш" в Иран.
Пополнит свой парк электробусов и Минск: к проведению II Европейских игр белорусская столица должна получить 60 сочлененных и одиночных "Витовтов".
13:49 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.