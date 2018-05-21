Российский рынок остался почти без белорусской свинины
В этом году в январе-марте поставки свинины из Беларуси в Россию составили 0,26 тысячи тонн. Это на 80,2% меньше, чем в январе-марте прошлого года, пишет agronews.com.
Поставки замороженной свинины составили 0,045 тысячи тонн — в 9 раз меньше, чем в январе-марте 2017 года. Охлаждённой свинины привезли в четыре раза меньше, чем год назад, — 0,22 тысячи тонн.
К 1 апреля 2018 года поголовье свиней во всех категориях хозяйств России выросло на 5,2% (на 1 186,3 тысячи голов) за год. Теперь оно составляет 24 млн голов. В сельхозорганизациях количество животных за год выросло на 7,6% (на 1448,8 тысячи голов) и достигло 20,5 млн голов.
13:20 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.