Российский рынок остался почти без белорусской свинины

Поставки замороженной свинины составили 0,045 тысячи тонн — в 9 раз меньше, чем в январе-марте 2017 года. Охлаждённой свинины привезли в четыре раза меньше, чем год назад, — 0,22 тысячи тонн.





К 1 апреля 2018 года поголовье свиней во всех категориях хозяйств России выросло на 5,2% (на 1 186,3 тысячи голов) за год. Теперь оно составляет 24 млн голов. В сельхозорганизациях количество животных за год выросло на 7,6% (на 1448,8 тысячи голов) и достигло 20,5 млн голов.