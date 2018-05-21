БЕЛАЗ будет поставлять самосвалы на Филиппины

В Юго-Восточной Азии с 2011 года интересы БЕЛАЗа представляет компания BELAZIA PTE. LTD. Выход на филиппинский рынок стал возможен благодаря тесному и активному сотрудничеству дилера и маркетинг-центра предприятия. На заводе уже собирают шесть самосвалов БЕЛАЗ-7555В грузоподъемностью 55 тонн в тропическом исполнении, с увеличенной платформой, многодисковыми маслоохлаждаемыми тормозами, дополнительными топливными фильтрами. Машины будут перевозить известняк для цементного завода корпорации CEMEX – третьего по величине производителя цемента в мире.