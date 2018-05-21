БЕЛАЗ будет поставлять самосвалы на Филиппины
БЕЛАЗ входит в семерку крупнейших производителей карьерной техники. И скоро беларуские машины будут ездить по островам: карьерные самосвалы будут поставлять на Филиппины. И, кстати, это будет уже 78 страна мира, в которой будет работать техника из Жодино, пишет сайт предприятия.
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В Юго-Восточной Азии с 2011 года интересы БЕЛАЗа представляет компания BELAZIA PTE. LTD. Выход на филиппинский рынок стал возможен благодаря тесному и активному сотрудничеству дилера и маркетинг-центра предприятия. На заводе уже собирают шесть самосвалов БЕЛАЗ-7555В грузоподъемностью 55 тонн в тропическом исполнении, с увеличенной платформой, многодисковыми маслоохлаждаемыми тормозами, дополнительными топливными фильтрами. Машины будут перевозить известняк для цементного завода корпорации CEMEX – третьего по величине производителя цемента в мире.
12:57 21/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.