Беларусь увеличит флот для перевозок грузов по Днепру

Компания Беларуское морское пароходство хочет приобрести два судна-толкача класса Днепр-Макс и три судна-приставки для перевозок грузов на украинском отрезке реки Днепр. Об этом сообщает Лiга.Бизнес сo ссылкой на ЦТС.





Новые суда будут способны перевозить до 6,5 тыс. тонн грузов. Они будут оснащены двумя двигателями мощностью 1200 кВт каждый. Осадка судов не будет превышать 2,6 метра, размер надводного габарита – 8,5 метра, ширина – 17 метров. Отмечается, что суда будут ходить по Днепру в сцепке – толкач+баржа. Длина такого состава будет достигать 250 метров, что позволит беспрепятственно пересекать украинский отрезок Днепра, подчеркнули в БЕЛМП.









В компании планируют перевозить грузы из порта Нижние Жары, строительство которого только проектируется, к украинским портам на Черном море. Предполагется, что путь от Нижних Жаров до Одессы будет составлять 5 дней (в одну сторону).





Благодаря новому порту и закупке дополнительного флота БЕЛМП планирует диверсифицировать экспорт своих товаров.





Точные сроки реализации этих проектов пока не называются.





Сейчас порядка 90% продукции вывозится из Беларуси через порт Клайпеда (Литва), еще 5% – через Ригу (Латвия), остальные 5% приходятся на Одессу, отмечает издание.