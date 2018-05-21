Кто доминирует на постсоветском рынке удобрений

В топ-20 крупнейших компаний отрасли также включены два других белорусских производителя удобрений – «Гродно Азот» и Гомельский химический завод.





По версии отраслевого портала Fertilizer Daily, «Беларуськалий» опередили три российские компании – лидер рейтинга, работающий на рынках фосфорных и азотных удобрений «ФосАгро», а также производители хлористого калия «Уралкалий» и азотных, фосфорных и комплексных удобрений «Еврохим».





Рейтинг сформирован на основе изучения находящихся в открытом доступе бизнес-показателей и новостных материалов, опубликованных в СМИ с высокой репутацией. Бизнес-показатели (в данном случае – выручка за 2016 год) не были определяющими (по ним лидером рейтинга является не «ФосАгро», а «Еврохим»).









«Кроме количественных показателей был проанализирован и ряд качественных показателей, позволяющих оценить насколько профессионально компания-номинант коммуницирует с другими игроками на рынке и своим потенциальным потребителем, включая анализ корпоративного сайта компании (с внимательным анализом мобильной версии сайта), качества работы отдела продаж, доступности и актуальности информации о продукции на сайте, уровень и частоту работы со СМИ, присутствие в социальных сетях и на других коммуникационных площадках», — отмечает Fertilizer Daily.





По выручке «Беларуськалий» тоже занимает четвертое место, а среди качественных показателей самым проблемным для солигорского объединения стал пункт о прозрачности бизнеса.





«Гродно Азот» занял в топ Fertilizer Daily 12-е место, Гомельский химический завод стал 14-м.





Отметим, что владельцы занимающих соответственно 2-е, 3-е и 5-е места «Уралкалия», «Еврохима» и «Уралхима» либо живут в Беларуси, либо являются ее уроженцами. Ключевыми акционерами «Уралкалия» называются Дмитрий Мазепин, который родился и учился в Минске, и его однокурсник, совладелец минской компании «Юрас ойл» Дмитрий Лобяк. Крупнейший акционер «Еврохима» — бывший гомельчанин миллиардер Андрей Мельниченко, а холдингом «Уралхим» владеет тот же Дмитрий Мазепин.





Кроме российских и белорусских удобренческих предприятий, в топ-20 вошли представители Украины (Ostсhem, Одесский припортовый завод), Казахстана («Объединенная химическая компания») и Грузии («Рустави Азот»).