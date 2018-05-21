Украинский инвестор намерен реализовать крупный сельхозпроект в Сенненском районе
Украинский инвестор намерен реализовать крупный проект в АПК в Сенненском районе, сообщили корреспонденту в ЗАО "Церерас групп" (Украина), руководство которого подписало соответствующий меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Сенненским райисполкомом.
По словам представителей компании, инвестпроект с инвестициями около $70 млн будет реализован на базе Сенненского райагросервиса.
Как сообщает БЕЛТА, на первом этапе планируется создать агропромышленное предприятие. В его хозяйственной деятельности инвестор намерен применять посевной материал, средства защиты и удобрения растений, которые используют передовые агрохолдинги в европейских странах.
На втором этапе планируется строительство новых объектов, в том числе молочно-товарной фермы, комбикормового и маслоэкстракционного заводов.
Срок реализации инвестпроекта рассчитан на семь лет.
Судя по поисковикам, такая компания неизвестна даже в самой Украине.
10:21 21/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.