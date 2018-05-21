По словам представителей компании, инвестпроект с инвестициями около $70 млн будет реализован на базе Сенненского райагросервиса.





Как сообщает БЕЛТА, на первом этапе планируется создать агропромышленное предприятие. В его хозяйственной деятельности инвестор намерен применять посевной материал, средства защиты и удобрения растений, которые используют передовые агрохолдинги в европейских странах.





На втором этапе планируется строительство новых объектов, в том числе молочно-товарной фермы, комбикормового и маслоэкстракционного заводов.





Срок реализации инвестпроекта рассчитан на семь лет.





Судя по поисковикам, такая компания неизвестна даже в самой Украине.