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Украинский инвестор намерен реализовать крупный сельхозпроект в Сенненском районе

Украинский инвестор намерен реализовать крупный проект в АПК в Сенненском районе, сообщили корреспонденту в ЗАО "Церерас групп" (Украина), руководство которого подписало соответствующий меморандум о сотрудничестве и взаимодействии с Сенненским райисполкомом.

По словам представителей компании, инвестпроект с инвестициями около $70 млн будет реализован на базе Сенненского райагросервиса. 

Как сообщает БЕЛТА, на первом этапе планируется создать агропромышленное предприятие. В его хозяйственной деятельности инвестор намерен применять посевной материал, средства защиты и удобрения растений, которые используют передовые агрохолдинги в европейских странах. 

На втором этапе планируется строительство новых объектов, в том числе молочно-товарной фермы, комбикормового и маслоэкстракционного заводов. 

Срок реализации инвестпроекта рассчитан на семь лет. 

Судя по поисковикам, такая компания неизвестна даже в самой Украине.

10:21 21/05/2018






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