Прогноз по валютам: российский рубль будет умеренно расти

Курсы постепенно выравниваются





– На завершившейся валютной неделе у нас все складывалось достаточно благоприятно. На нашем рынке продолжил сказываться положительный эффект от роста цен на нефть и укрепления российского рубля. Из-за того, что Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, сильно подорожала нефть, начал укрепляться российский рубль. С одной стороны, создаются предпосылки для снижения курса доллара и евро, с другой стороны, может расти курс российского рубля, и это хорошо. За апрель, когда после введения санкций сложилась напряженная ситуация на валютном рынке России, наш рубль слишком сильно укрепился к российскому – больше чем на 5%.









Это создает угрозу того, что в Беларуси вырастет импорт и одновременно сократится экспорт. Как следствие, изменится баланс между спросом и предложением на внутреннем рынке. Результатом всего этого может стать некоторое отложенное ослабление белорусского рубля:





– Тот факт, что российский рубль укрепляется, снижает риски потенциального давления на наш рубль в будущем. Благодаря этому на нашем рынке курс российского рубля может постепенно вернуться к более комфортным отметкам, например, 3,4 белорусского рубля за 100 российских. А доллар и евро при этом не продемонстрируют какого-то значительного роста и даже могут снизиться.

В то же время, констатирует аналитик, нельзя сказать, что российский рубль укрепляется очень значительно:





– Укрепление достаточно умеренное, как и рост нефтяных цен. Однако очень хорошо, что российский рубль среагировал на нефтяные котировки. В последнее время мы видели, что часто над российским рублем превалируют именно геополитические факторы, и он нередко игнорирует нефть. Соответственно, можно сделать вывод, что негативные ожидания среди инвесторов в отношении российского рубля снижаются.





Это повышает вероятность того, что на белорусском рынке курсы валют постепенно выровняются.





– Есть шанс, что все потихонечку подтянется под комфортные для внешней торговли уровни, – считает Жанна Кулакова.





Курс доллара может остаться на нынешнем уровне









– Что касается прогноза на новую валютную неделю, думаю, что позитивные тенденции в ближайшее время могут сохраняться. Не исключаю, что продолжится умеренное укрепление российского рубля. И на нашем рынке тоже может произойти умеренный рост курса российской валюты.





Сейчас доллар опустился ниже двух рублей, в краткосрочной перспективе курс доллара может там и оставаться.





– В среднесрочной перспективе я бы пока поостереглась делать такие прогнозы, поскольку белорусский рубль все еще остается крепким по отношению к российскому, – добавила аналитик.





– Все-таки риски давления, связанного с изменениями во внешней торговле, остаются. Поэтому пока не могу сказать, что доллар опустился ниже двух рублей – и это надолго.

Также нужно учесть, что доллар сам по себе укрепляется на международной арене, и это тоже на белорусском рынке может вылиться в рост курса доллара.





– Если обойдется без геополитических форс-мажоров, которые могут спровоцировать волатильность российского рубля, то, думаю, значительных колебаний курсов валют мы в ближайшие дни не увидим. В принципе, это довольно вероятный сценарий: некоторый рост курса российского рубля и снижение курсов доллара либо евро, либо обеих валют – в зависимости от того, как будет меняться пара евро-доллар.





Дорожает нефть – дорожает топливо





Если цены на продукты остаются в основном на прежнем уровне, то ценам на топливо, к сожалению, это не характерно. «Белнефтехим» за последнее время дважды поднял цены на автомобильное топливо:





– «Белнефтехим» регулярно повышает цены на топливо на символическую сумму, чтобы это не очень нервировало граждан, наивно полагая, что это может остаться незамеченным. Разумеется, все всё видят. Сам по себе рост цен на топливо может быть связан как с ростом цен на нефть, так и с ростом других издержек, которые возникают при изготовлении топлива. Это нормально: дорожают товары, дорожают услуги, и топливо в том числе тоже дорожает. Просто сам по себе этот такой подход (повышения цен на 1 копейку – ред.) выглядит интересно.









Доходы





На завершившейся неделе Белстат опубликовал статистику об уровне денежных доходов населения в I квартале 2018 года.





– Приятно, что после довольно длительного спада начали расти доходы. Нам бы и радоваться, но, к сожалению, рост доходов происходит в отрыве от производительности труда. Если сопоставить темпы роста реальных зарплат с темпами роста производительности труда, мы увидим, что по последним данным производительность выросла на 5,9%, а реальная зарплата – на 13,4%.





Разрыв значительный. Он наметился еще в прошлом году. Реальная зарплата и реальные доходы – понятия разные. Реальные доходы включают в себя и зарплаты, и пенсии, и другие доходы, и рассчитываются с учетом не только инфляции, но и обязательных платежей, поэтому они растут медленнее, чем реальная зарплата. Можно сказать, что «излишне» выданные деньги изымаются через рост, например, тарифов на коммунальные услуги. Но все равно сохраняется отрыв от производительности труда, и в конечном итоге это создает инфляционное давление, предпосылки для негативных тенденций на валютном рынке.





Что касается самой тенденции роста доходов белорусов, то, по мнению аналитика, она пока будет сохраняться.