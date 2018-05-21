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Минсельхоз: вступление в ВТО позволит решать разногласия с Россией в международной правовой системе

Беларусь подошла к финальной части переговоров о вступлении страны во Всемирную торговую организацию.

Об этом в эфире телеканала ОНТ рассказал начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов.

Представитель Минсельхозпрода сообщил, что сейчас идет активная работа по определению уровня господдержки белорусским сельхозпроизводителям, которая будет разрешена Беларуси в случае ее вступления в ВТО.

«Сейчас эта работа в самом разгаре. Мы наметили в июне текущего года провести расширенное совещание с членами Кернской группы (ассоциация стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции. — Прим. TUT.BY) и с ними уже поговорить о том, какой же уровень господдержки будет согласован для нашей страны», — отметил Богданов.


Что касается размера таможенных пошлин, то, по словам Богданова, Беларусь стремится вступить в ВТО на тех же условиях, что и «основной наш торговый партнер — Российская Федерация».

ВТО Богданов назвал «окном возможностей», которым Беларусь должна воспользоваться с максимальной эффективностью.

«Самое интересное, „горячее“ для нас — возможность использовать широкий ассортимент инструментов ВТО в разрешении торговых споров между странами», — заявил Богданов, отметив, что это позволит решать возникающие разногласия с Россией по поставкам продовольствия в международной правовой системе.

Источник: TUT.BY
08:47 21/05/2018






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