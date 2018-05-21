Владимир Путин в пятницу назначил главой Минсельхоза Дмитрия Патрушева — сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева и нынешнего председателя правления Россельхозбанка (РСХБ). На посту главы Минсельхоза Дмитрий Патрушев сменил Александра Ткачева, работавшего в этой должности с апреля 2015 года. В бытность министром Александр Ткачев проявил себя активным протекционистом: он не раз выступал за продление действующего с августа 2014 года продуктового эмбарго, поддерживал запрет на импорт овощей и фруктов из Турции, обвинял Беларусь в реэкспорте санкционных продуктов и был сторонником запрета на использование при производстве российского вина импортного виноматериала.





Глава Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько считает, что господин Ткачев хорошо знал сельское хозяйство и собрал сильную команду. Так, именно при нем началась переориентация российского АПК на экспорт, говорит эксперт. Александр Ткачев существенно улучшил защиту внутреннего рынка и активизировал продвижение российских продуктов, согласен глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. В результате, указывает он, объем агроэкспорта в 2017 году достиг рекордных 21 млрд долларов. Исполнительный директор Национального союза производителей молока Артем Белов добавляет, что при Александре Ткачеве заработали механизмы возмещения CAPEX и льготного кредитования





Это позволило молочной отрасли выйти в плюс по производству, показывать неплохую доходность. Темпы строительства теплиц при экс-министре достигли рекордных 250 га в год, в том числе за счет субсидирования 20% CAPEX, вторит исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. В итоге, по его словам, Россия смогла полностью обеспечить себя огурцами и в перспективе одного года — двух лет закроет потребность в томатах.





Как уже заявил господин Патрушев, основными задачами Минсельхоза при нем также будут обеспечение продовольственной безопасности страны, повышение экономической эффективности в сельском хозяйстве и увеличение экспорта. По мнению господина Юшина, Дмитрий Патрушев хорошо знает состояние российского АПК и, благодаря работе в РСХБ, понимает финансовое положение как отраслей в целом, так и бизнеса. «Он пришел из бизнеса, прекрасно понимает стратегические и текущие задачи и возможности для развития АПК»,— соглашается гендиректор группы «Черкизово» Сергей Михайлов. Источник “Ъ” в отрасли обращает внимание на то, что господин Патрушев — довольно закрытая фигура и знаком, видимо, только тем участникам рынка, которые работали с РСХБ.





От нового руководителя Минсельхоза Сергей Юшин ждет продолжения борьбы с африканской чумой свиней и другими оп ными болезнями животных, которые являются основным препятствием для выхода российской продукции на новые рынки. Господин Белов напоминает, что нерешенными остаются вопросы с поставками молочной продукции из Беларуси, ценовым регулированием внутреннего рынка и фальсификатом, наличие которого отрицательно сказывается на спросе. Господин Глушков считает, что Минсельхозу стоит уделить больше внимания развитию системы оптово-распределительных центров, хранилищ и перерабатывающим мощностям. Без этого, предупреждает он, будет невозможно выполнить новый «майский указ» президента по наращиванию несырьевого экспорта до 250 млрд долларов.







