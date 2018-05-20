Как следует из материалов, размещенных на сайте Министерства по налогам и сборам Беларуси, не смогли на это число на 100% выполнить свои налоговые обязательства перед государством два предприятия группы – совместные предприятия «Витаравтомотив» и «Арвит-авто».





О серьезных проблемах, которые испытывают предприятия крупного автомопромышленного холдинга после задержания его владельца, уже сообщалось в белорусских СМИ. Приостановление налоговымии органами операций по расчетным счетам и арест имущества предприятий привели к фактической приостановке нескольких предприятий группы, а одно из них начало лкивидироваться.





«Простой, ранее объявленный на производстве до 30 апреля, вынужденно продлен до 16 мая. Минэнерго прекращает поставку электроэнергии за неуплату. Сырье и инструмент не закупаются, обязательства перед банками просрочены, срываются экспортные контракты. Зарплата выплачивается в размере 1,5 бюджета прожиточного минимума (примерно 320 рублей). В связи с невозможностью проведения платежей сформировалась задолженность перед ФСЗН», - так в начале мая рассказывала TUT.BY о ситуации внутри группы председатель совета директоров Fenox Юлия Зимич. В начале апреля этого года было уволено более половины (220 человек) сотрудников упоминавшегося выше предприятия “Арвит-авто”.









Напомним, что задержанный 12 апреля 2017 года Арбузов подозревается в осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов в особо крупном размере. До прошлой недели бизнесмен находился за решеткой. И только благодаря личному поручительству двух земляков – одного влиятельного члена правительства и известного фермера – Виталий Арбузов смог выйти на свободу.





«С учетом принимаемых мер по возмещению ущерба по уголовному делу мера пресечения в отношении Виталия Арбузова заменена на не связанную с лишением свободы», - сообщила по этому поводу официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.