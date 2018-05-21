«Деньги в стране закончились». Что это значит для нас и экономики?

Какие изменения в отечественной экономике произойдут в ближайшие годы, рассказал директор Исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик на конференции Belarus Future Uncoference, организованной Центром новых идей.





Новые цены на сырье и закрытие госпредприятий





Тенденция уменьшения энергетических субсидий продолжится. Все идет к тому, что Россия отменит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты и повысит внутренние цены на нефть, считает экономист.





В таком случае для Беларуси российская нефть будет стоить столько же, сколько и для других стран. Следом соседка будет продавать Беларуси по рыночной стоимости и газ. Это не пройдет бесследно для отечественной экономики.





Деньги в стране закончились, считает экономист. Свидетельством этого можно считать не только то, что белорусские власти отказались от ежегодного проведения республиканских «Дожинок», но и разрыв в цикличности роста экономических показателей в зависимости от близости важных политических событий. Если раньше зарплаты и пенсии у населения росли как раз в период президентских и парламентских выборов или проведения референдума, то в последний раз – в 2015 году – этого не произошло. От политики роста доходов в знаковые годы осталась только риторика.





По данными Министерства финансов, к 2016 году многие госпредприятия, в которых количество занятых превышало 10 тысяч человек, сократили штаты работников вплоть до 50%. Чтобы не «убивать» небольшие компании, их присоединяют к крупным.









Как на заводах-гигантах рабочие теряют места





— Мы так долго жили в Таможенном союзе с Россией, что наши государственные предприятия привыкли к тому, что они полностью защищены от остального мира высокими пошлинами и другими барьерами. Но так получилось, что эти барьеры преодолели все – и китайцы, и европейцы, — говорит Александр Чубрик.





По ряду причин экономист пророчит постепенное вымирание государственных предприятий: те, что выживут, будут конкурировать на рынках в очень сложных условиях.





Эпоха ренессанса для частного бизнеса





Долю освобождаемого государственными компаниями рынка занимает частный сектор – увеличивается количество компаний, растет занятость. Еще в 2000 году 60% работников трудились в государственном секторе. Сегодня в госсекторе занято только 40% экономически активного населения, а 60% — в частном.





— Беларусь ждет время, когда доминирующую роль в экономике будет играть частный сектор. Это приведет к о деленным ценностным последствиям, − убежден экономист.





В 2008 году, когда Исследовательский центр ИПМ и Белорусский институт стратегических исследований (BISS) изучили симпатии населения к разным проявлениям и особенностям плановой и рыночной экономики, в ходе исследования сложилось несколько кластеров – социалисты (20%), приверженцы рыночных отношений (12%), безразличные, готовые к рыночным отношениям и почти готовые к ним. Структура кластеров отличалась от того, в каком секторе экономики работал респондент. Большинство тех, кто выражал симпатии к рыночной экономике, были заняты в частном секторе. В целом результаты показали готовность к переходу от директивной к рыночной экономике.





— Получается, что нас ждет рост доли частного сектора и с каждым годом будет расти количество людей, которые рыночную экономику считают нормой. Уже сейчас можно уверенно сказать, что бòльшая часть общества – за рыночную экономику, − говорит Александр Чубрик.





Так как роль бизнеса будет расти, государству придется внимательнее относиться к интересам частного сектора, ведь на него оно и будет опираться. Если власти будут строить политику вокруг того, чтобы получать выгоды от бизнеса, предстоит двигаться в сторону рыночной экономики.