ВВП Беларуси опережает прогноз

Комментирует Михаил Грачев, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»):





– Какие могут быть итоги года сейчас говорить, наверное, преждевременно (цыплят по осени считают), но задел складывается достаточно позитивный.





Напомним, в годовой прогноз развития Беларуси заложена итоговая цифра в 3,5% роста ВВП. За январь-февраль прирост составил 5,6%, январь-март 5,1% и последние данные за январь-апрель 4,8%.





Надо отметить, что рост происходит практически во всех отраслях экономики Беларуси. Промышленное производство за тот же период выросло на 8,8%. В лидерах строительный сектор, концерны «Белнефтехим» и «Беллесбумпром».





На рост ВВП повлияли два основных фактора – низкая база прошлого года и благоприятная внешняя конъюнктура.





Например, положительное сальдо внешней торговли за первые два месяца 2018 года составило 206 млн долларов, а в 2017 году этот показатель за тот же период был всего 66 млн долларов. Сравнение явно в пользу текущего периода.





Из внешних факторов основным стал, безусловно, рост цен на нефть. И хотя закупка сырья для Беларуси тоже подорожала, отпускная цена на конечную продукцию также растет.





В сельском хозяйстве весенняя посевная кампания прошла достаточно успешно, по окончании летнего сезона есть вероятность получения высокого урожая.





При условии сохранения внешних факторов без резких колебаний, а по прогнозам мировых агентств цена на нефть до конца года может подняться до 100,00 долларов за барреля, не исключено что годовой ВВП может сложиться на уровне 3,8 – 4,2%.





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Дмитрий Крутой заявил, что в Беларуси в 2018 году планируется нарастить ВВП до $60 млрд, передает Первый заместитель министра экономикизаявил, что в Беларуси в 2018 году планируется нарастить ВВП до $60 млрд, передает БЕЛТА.





– Наш ВВП на максимуме был в 2014 году и составил около $80 млрд, в этом году мы ожидаем $60 млрд, – отметил Дмитрий Крутой и напомнил, что к концу 2025 года поставлена задача нарастить ВВП до $100 млрд. – В среднесрочной перспективе речь идет о построении новой структуры экономики, которая способна обеспечить такой результат.





Первый замминистра пояснил, что в текущем году прогнозные параметры по ВВП пока соблюдаются.





– Небольшое падение по сравнению с I кварталом было полностью прогнозируемым – такую оценку мы и ожидали. Связано это в первую очередь с растущей базой прошлого года, когда у нас в рамках апрельских соглашений с Россией по нефти и газу были немног другие объемы на рынке нефтепродуктов. Сейчас этот эффект базы немного нивелируется, и мы ожидаем, что 3,5% по росту ВВП по году выдержим, – отметил он.