Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью генпрокуратуры Республики Беларусь открыло уголовное дело относительно руководителей украинского ПАО "Мотор Сич" по статье о превышении служебных полномочий, повлекшем тяжкие последствия.





Новые неприятности





В заявлении пресс-службы ведомства говорится, что дело было возбуждено по результатам проверки белорусского ОАО "Оршанский авиаремонтный завод", около 60% акций которого принадлежат украинской авиастроительной корпорации. В ходе этой проверки, согласно их предыдущему заявлению, найдены доказательства, которые "позволяют говорить о серьезных нарушениях законодательства со стороны бывшего руководства завода, назначенного украинским акционером, и должностных лиц ПАО "Мотор Сич". Данные нарушения привели к срыву ряда контрактов, заключенных с иностранными предприятиями, а также белорусским заказчиком, финансируемым из бюджета". Дело передано в Следственный комитет Беларуси, который продолжит проверку на предмет "соблюдения законодательства при исполнении ПАО "Мотор Сич" инвестиционного договора, а также осуществлении финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Оршанский авиаремонтный завод"".









Это далеко не первые неприятности ПАО "Мотор Сич" и его руководства на территории соседней страны. Еще полтора месяца назад в белорусских СМИ появились сообщения о том, что власти республики хотят отобрать ОАРЗ у украинского инвестора путем его национализации. И для этого устроили жесткий прессинг его руководителю Вячеславу Богуслаеву, который в конце апреля с собрания акционеров ОАРЗ был вынужден возвращаться на родину обычным рейсовым самолетом, так как его личный Як-40 арестовали на аэродроме Оршанского авиаремонтного в поселке Болбасово. Хотя по другой версии, на тот момент Богуслаев уже готов был отдать все акции Минску, а самолет был арестован с целью заставить "Мотор Сич", во-первых, отказаться от взыскания с ОАРЗ задолженности в $19 млн, а во-вторых, еще и доплатить белорусской казне неустойку за якобы невыполненные обязательства по инвестиционному договору. Эти условия должны были обсуждаться главой "Мотор Сичи" и Администрацией президента Беларуси (или даже лично Александром Лукашенко) на прошлой неделе, но Богуслаев лететь на ковер передумал. Хотя готовность отказаться от акций ОАРЗ подтвердил.





Тень "ихтамнета"





Версий того, зачем бацька санкционировал "раскулачивание" Богуслаева, высказывается множество. Они в основном сходятся в вопросе, почему именно сейчас, и связывают ответ на него с недавними обысками СБУ на запорожском (главном) предприятии "Мотор Сич". Об их причине в украинской спецслужбе заявили, что расследуется дело по статье "подготовка диверсии". В его рамках еще осенью прошлого года были арестованы 56% акций "Мотор Сичи", которые Богуслаев, по словам контрразведчиков, незаконно продал иностранным компаниям, связанным с китайской корпорацией Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co.





При этом следователи установили, что с целью не привлекать внимания к сделке раньше времени акции продавались иностранцам 10%-ными пакетами через офшоры, а это вызывает подозрения, что новым реальным собственником важнейшего для обороны Украины предприятия может оказаться вовсе не заявленная китайская компания. А с учетом того, что руководство "Мотор Сичи", по словам СБУ, могло даже вывести единственного в стране производителя авиадвигателей в китайский Чунцин (завод там уже строится) вместе с технологиями, обороноспособность страны была бы поставлена под серьезную угрозу. Ведь собственники-китайцы, локализировав предприятие на своей территории, могли бы просто ликвидировать его на украинской, чтобы избавиться от конкурента (это в их стиле). А в худшем случае, особенно если в этой сделке реальными партнерами (окончательными покупателями) известного своей пророссийскостью Богуслаева выступали не китайцы, запорожские авиадвигатели, произведенные в Чунцине, могли вернуться в Украину в российских боевых вертолетах с "ихтамнетами" на борту.





Понятно, что при наличии подобных обвинений от украинских правоохранителей руководству "Мотор Сичи" гораздо труднее отбиваться от белорусских силовиков. Во-первых, потому, что родному государству как бы труднее будет оказывать поддержку бизнесменам, которых оно же обвиняет в госизмене и подготовке диверсии. А во-вторых, потому, что белорусы могут поставить Богуслаева и Ко перед возможностью выдвижения против них похожих обвинений. После которых если не сам Богуслаев, то кто-то из его окружения может оказаться перед угрозой уже не благосостоянию или даже свободе, а жизни: в РБ до сих пор существует смертная казнь (в прошлом году было вынесено пять смертных приговоров, а один приведен в исполнение). Так что решение почетного директора "Мотор Сичи" не возвращаться в Беларусь за оставленным "в залог" личным самолетом может быть продиктовано не только нежеланием платить неустойки.





Но если в том, почему Александр Григорьевич выбрал именно данный момент для наезда на украинского инвестора, обозреватели в своих рассуждениях в общем сходятся, то относительно причин, которые его на это сподвигли, единомыслия не наблюдается.









Шкурный интерес





Предположение российских и пророссийских СМИ о том, что Лукашенко действует по заказу Петра Порошенко, который, в свою очередь, действует по заказу "Ролс-Ройса" или других ведущих производителей авиадвигателей, стремящихся устранить украинского конкурента, рассматривать не будем в силу его бредовости.





Маловероятной выглядит и версия о том, что бацька действует в интересах белорусского акционера Оршанского авиаремонтного завода — компании "Системы инвестиций и инноваций", владеющей 40%-ным пакетом. В пользу этой версии говорят только конфликты, которые в последнее время возникали между ее владельцем Александром Садовым и Вячеславом Богуслаевым. Однако наличие у белорусских силовиков претензий и к Садовому, а также то, что предполагаемая национализация завода "раскулачит" и его, опровергает эту версию (как бы ни была она близка нашим комментаторам, привыкшим к корпоративным скандалам в украинских акционерных обществах).





Более правдоподобным выглядит предположение о том, что Минск действительно недоволен выполнением "Мотор Сичью" своих инвестобязательств, а аргументы о тяжелом положении запорожского предприятия из-за российской агрессии в Украине и невозможности выполнять российские заказы перестали на бацьку действовать. И он решил воспользоваться моментом и объединить ставший убыточным ОАРЗ с подобным предприятием в Барановичах. Перед этим Оршанский авиаремонтный обанкротят (долгов у него на $35 млн), как это не так давно сделали с белорусско-австрийской компанией "Стеклозавод "Елизово"", выкупленной (под чутким руководством государства) в прошлом месяце Гродненским стеклозаводом. Хотя назначение в октябре прошлого года директором ОАРЗ бывшего начальника управления авиационной техники госпредприятия "Белспецвнештехника" Павла Случака, говорит в пользу версии о том, что акции оршанского завода будут переданы именно этому белорусскому спецэкспортеру вооружений.





Но есть версия и о том, что завод, а точнее, его взлетно-посадочная полоса очень понравилась белорусской компании "Бремино Групп", которая строит рядом мультимодальный логистический центр. Как известно, бацька не чужд к поощрениям от бизнеса, только берет не борзыми щенками, а большими стройками, демонстрирующими белорусам его отеческую заботу о них (раньше он питал особую страсть к дворцам спорта, но транспортно-логистический центр, да еще способный влиться в китайский мегапроект "Один пояс, один путь", ничуть не хуже).





Есть предположения и о том, что Лукашенко натравил своих прокуроров на "Мотор Сич" не по внутренним, а по внешнеполитическим причинам. Одна из версий указывает на давление Москвы, недовольной украинско-белорусским военно-техническим сотрудничеством, помогающим Киеву противостоять российской агрессии на Донбассе (были и слухи о том, что в Орше ремонтировались украинские боевые вертолеты, но их неизменно опровергал белорусский акционер). Правда, украинские силовики сейчас авиацию против российско-террористических бандформирований не используют, но в РФ нагнетается истерика по поводу якобы подготовки ВСУ к ликвидации ЛДНР в начале июня, когда Кремль будет слишком обеспокоен возможностью бойкота чемпионата мира, чтобы помогать "республикам". Но есть предположение и о том, что Кремль руководствовался не скрепным, а вполне шкурным интересом: на ОАРЗ готовились выпускать модификацию вертолета Ми-8, которая благодаря новому украинскому двигателю значительно превосходит конкурента, продвигаемого "Вертолетами России", — Ми-17. Но чем бы ни руководствовалась Москва, бацька вполне мог воспользоваться возможностью угодить ей, не особо конфликтуя с Украиной, да еще и вернув завод в казну.









Опять китайские товарищи





Другой внешней силой, сподвигшей Лукашенко на национализацию ОАРЗ, могли выступить китайцы, нацеленные на получение через Оршу того, чего не смогли получить из Запорожья в рамках сорванной СБУ сделки по продаже контрольного пакета акций "Мотор Сичи" вкупе с технологиями и специалистами (а то и с оборудованием, как писали наиболее гневные украинские СМИ). Наезд Минска на "Мотор Сич" практически совпал с визитом в Беларусь китайского министра обороны. И активизация белорусских властей в "раскулачивании" украинского инвестора может быть вызвана стремлением не дать Киеву (а возможно, и стоящему за ним Западу) помешать китайцам заполучить то, что Богуслаев и Ко уже успели передать белорусским партнерам.





Так что СБУ следовало бы поторопиться с окончанием тянущегося уже два года расследования против Богуслаева. Хотя бы потому, что уход ОАРЗ из собственности "Мотор Сичи" в белорусский ВПК может сделать невозможным доступ наших правоохранительных органов к его документации, а там может найтись много интересного и о "китайской сделке". Ведь не зря же Богуслаев так быстро согласился отдать бацьке завод. Не затем ли, чтобы ослабить связь предприятия с Украиной, а значит, и с компетентностью наших правоохранительных органов? Так что активизация украинских следователей, в особенности в плане ознакомление с документами, изъятыми у "Мотор Сичи" белорусскими коллегами, могла бы дать ценные сведения об интересующих СБУ связях Богуслаева с китайцами (или не только с ними). А возможно, и дала бы поводы оспорить аргументы Минска, которыми он обосновывает желание отобрать ОАРЗ у украинских акционеров.