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The Bell: Роману Абрамовичу не выдали британскую визу

У бизнесмена Романа Абрамовича больше трех недель назад истекла британская виза инвестора, а новую бизнесмену не выдали, рассказали The Bell его знакомый и два источника в его окружении.

При этом официального отказа в выдаче новой визы не было, британские власти продолжают рассматривать документы Абрамовича.

В связи с этим бизнесмен не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его Chelsea одержал победу над Manchester United.


Представитель Абрамовича не стал комментировать эту информацию. Home office — департамент в правительстве Британии, ответственный, в частности, за иммиграционный контроль, — отказался от комментариев.

По данным базы ADS-B Exchange, в которой агрегируются данные с транспондеров самолетов по всему миру, в последний раз личный Boeing 767 Абрамовича был в Лондоне 1 апреля.

В конце марта в Великобритании решили проверить 700 инвестиционных виз «Tier 1 visa», которые выдали россиянам за 2008-2015 годы. 

20:39 20/05/2018






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