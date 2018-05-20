The Bell: Роману Абрамовичу не выдали британскую визу
У бизнесмена Романа Абрамовича больше трех недель назад истекла британская виза инвестора, а новую бизнесмену не выдали, рассказали The Bell его знакомый и два источника в его окружении.
При этом официального отказа в выдаче новой визы не было, британские власти продолжают рассматривать документы Абрамовича.
В связи с этим бизнесмен не смог присутствовать на финале Кубка Англии, где его Chelsea одержал победу над Manchester United.
Представитель Абрамовича не стал комментировать эту информацию. Home office — департамент в правительстве Британии, ответственный, в частности, за иммиграционный контроль, — отказался от комментариев.
По данным базы ADS-B Exchange, в которой агрегируются данные с транспондеров самолетов по всему миру, в последний раз личный Boeing 767 Абрамовича был в Лондоне 1 апреля.
В конце марта в Великобритании решили проверить 700 инвестиционных виз «Tier 1 visa», которые выдали россиянам за 2008-2015 годы.
20:39 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.