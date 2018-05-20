При этом на начало мая в Беларуси не хватало 65 662 работника — больше 3 предложений на одного безработного. Это почти на 5,1 тысячи вакансий больше, чем месяцем ранее. Это рекордное число предложений от нанимателей за последние несколько лет, передает FINANCE.TUT.BY





Напомним, на начало этого года в Беларуси было 53,6 тысячи вакансий, 2017-го — 36 тысяч, 2015-го — 28,7 тысячи, 2014-го — 33,6 тысячи, 2013-го — 50,5 тысячи, 2012-го — 51,7 тысячи, 2011-го — 48,8 тысячи.





В целом по стране для медсестер открыто больше 2700 вакансий, для врачей — больше 2,4 тысячи, для фельдшеров — почти 800, для экономистов — почти 250, для водителей автомобилей — 3,1 тысячи, уборщиков помещений — 1050, для продавцов — почти 1,8 тысячи, директоров — почти 480, для маляров — почти 850, каменщиков — больше 1,6 тысячи.





Из специалистов в Минске больше всего не хватает медсестер (688 вакансий), инженеров (478) и врачей (455). Для менеджеров открыто 259 вакансий, для инженеров-программистов — 226, директоров — 184, фельдшеров — 168, фармацевтов — 145, воспитателей — 132, учителей и преподавателей — 105, бухгалтеров — 98, рентгенолаборантов — 67, экономистов — 63.





Из рабочих в столице востребованы продавцы (333 вакансии), уборщики помещений (332), повара (316), водители автомобилей (315), контролеры-кассиры (261).





Каким специалистам обещают минималку, а каким — больше 1000 рублей





В республиканском банке вакансий значится больше 16,5 тысячи предложений от нанимателей с зарплатами до 305 рублей (на полную или частичную ставку), от 306 до 400 рублей — 18,7 тысячи, от 401 до 500 рублей — 13,2 тысячи, от 501 до 600 рублей — почти 7,5 тысячи.





На минимальную зарплату, которая сейчас составляет 305 рублей, готовы взять бухгалтера в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ельского райисполкома (на время декретного отпуска сотрудника), повара в Полоцкую областную психиатрическую больницу, медрегистратора в Жодинскую центральную городскую больницу, программиста в «Могилевоблресурсы».









Зарплату от 1000 рублей предлагают почти 2,8 тысячи человек. К примеру, шлифовщику 5 разряда на «БелАЗ» готовы платить от 1635,33 рубля, заместителю генерального директора по сельскому хозяйству на «Могилевхлебопродукт» — от 1500 рублей, заместителю главного бухгалтера в Барановичское райпо — от 1000 рублей, маляру 5−6 разряда ремонтно-строительного треста управделами президента (Минск) — от 1500 рублей, начальнику цеха на Минский подшип овый завод — от 1100 рублей.





Напомним, фактический уровень безработицы в Беларуси составляет 5,1% от численности рабочей силы. При этом мужчины заметно чаще оказываются в числе безработных, чем женщины. Причем белорусы, которые получили общее базовое образование, чаще сталкиваются с безработицей, чем выпускники вузов или ссузов.