Почему белорусские безработные боятся качать права

Ученые НИУ ВШЭ проанализировали данные Всемирного банка по безработице и показатели социально-политической дестабилизации из базы данных CNTS за период с 1991 по 2014 год, впервые разделив страны в зависимости от наличия или отсутствия у них коммунистического прошлого.





В исследовании рассматривались данные 24 стран Западной Европы и 21 страны посткоммунистической (Восточной) Европы. Среди последних также — Беларусь, Литва, Польша, Украина и Россия.









При анализе использовались такие индикаторы социально-политической дестабилизации, как политические убийства, политические забастовки, правительственные кризисы, массовые беспорядки, перевороты и попытки переворотов, антиправительственные демонстрации.





После расчетов для стран Западной Европы выяснилось: чем выше безработица, тем выше уровень готовности к протестам. Ученые поделили все исследуемые страны на 10 равных групп по уровню безработицы, а потом рассчитали среднее значение всех индикаторов дестабилизации для каждой из групп. В результате оказалось, что в 10% стран с максимальным уровнем безработицы (более 12,1%) фиксируется около четырех антиправительственных демонстраций каждый год.





В странах Восточной Европы (с посткоммунистическим прошлым) — картина совсем иная: чем выше безработица, тем реже люди протестуют. Выяснилось, что в восточноевропейских странах с минимальным уровнем безработицы фиксируется более одной массовой антиправительственной демонстрации на страну в год. При этом в странах с максимальным уровнем безработицы (более 23,8%) фиксируется менее одной демонстрации каждые пять лет.





Решающие факторы протеста





Можно указать немало причин и обстоятельств, которые направят безработного в ту или иную сторону. Например, то, что безработные вынуждены тратить время на поиск работы и временные подработки для выживания или боятся попасть в черные списки правоохранительных органов (и особенно работодателей), резко снижает градус протестной активности. С другой стороны, безработного подстегивают к протестной деятельности негодование против бывших работодателей, уволивших его, а также против власти, проводящей такую экономическую политику, которая довела его до безработного состояния





«Однако если ситуация в стране далека от революционной, а правящий строй — от обрушения, то решающим фактором, подстегивающим к протесту оказывается наличие или отсутствие источников существования», — отмечается в статье.





По мнению ученых, в основе столь контрастной реакции западных и восточных европейцев на рост безработицы лежат различные уровни пособий по безработице. Там, где размеры пособий и сроки их выплаты велики (Западная Европа), рост безработицы сопровождается ростом протестных настроений, участия в антиправительственных акциях. Там, где пособия малы и выплачиваются в течение короткого времени (Восточная Европа), люди, оказавшись безработными, преимущественно уходят в свои личные заботы, менее склонны к участию в протестной деятельности при потере работы или высоком риске ее потерять.





Например, во Франции средний размер пособия составляет около 60% средней заработной платы. Максимальная сумма выплат достигает более 6000 евро в месяц. Пособия начисляются на сроки от четырех месяцев до двух лет, а если на момент увольнения работнику было 50 лет и более, то пособие выдается в течение трех лет. Безработные в Германии получают пособие в размере также 60% от средней заработной платы, граждане с детьми — 67%. Максимальная сумма выплат составляет более 2000 евро в месяц, продолжительность безработицы составляет 6–24 месяцев. Фактически получается, что доходы безработных немногим ниже доходов работающих. К этому следует добавить, что во многих странах Западной Европы, прежде всего в Финляндии, проводятся эксперименты по введению всеобщего социального пособия, более известного как «безусловный доход» (или «базовый доход»), что полностью освобождает безработных от страха оказаться без каких-либо источников существования.









В странах же Восточной Европы условия получения пособий жестче, выплачиваются они в течение коротких сроков (от 4–5 до 11 месяцев) и имеют существенно меньшие размеры; например, в Польше среднее пособие по безработице составляет всего 200 дол. США в месяц.





«В тех странах, где пособия по безработице малы (жесткие условия получения, короткие сроки выплаты), протестующих мало, и даже это малое количество попадает в черные списки работодателей, а соответственно их становится еще меньше, — поясняют исследователи. — При этом в годы циклического подъема, когда рабочей силы не хватает, те, кто не смел заявлять о своих претензиях в годы спада, нередко выходят протестовать — все равно с работы не выгонят, а в черные списки всех не занесут».





В бедных странах малообеспеченные и тем более потерявшие работу люди прежде всего заботятся о своем благополучии и вместо участия в протестах ищут возможности прокормиться.





Переход к протестным действиям, причем в основном самого радикального толка (массовые беспорядки, политическое насилие, попытки переворота), происходит главным образом в революционных ситуациях, когда у безработных появляется надежда получить все и сразу. В обеспеченных странах преобладают менее разрушительные формы протестов (демонстрации, митинги, другие различные формы ненасильственного протеста), включающие не только прямые финансовые требования, но также требования изменений социальной политики и поддержку на выборах более левых партий. В странах с переходными экономическими и политическими условиями возможны протестные проявления обоих типов.





Дополнительным фактором, способствующим различию реакции жителей Западной и Восточной Европы на потерю работы, является трудовая миграция из Восточной Европы в Западную, вымывающая «горючий материал» для протестных акций с востока, но зато вызывающая протестные действия западноевропейских безработных в пользу введения антииммигрантских законов.





«Сегодня существует достаточно серьезная опасность роста безработицы в развитых странах. Она может быть вызвана как переводом производства в более бедные страны с меньшей заработной платой и меньшими социальными гарантиями, так и быстро развивающейся автоматизацией и роботизацией не только в производственной сфере, но и в сфере обслуживания. При этом ряд западных стран планирует ввести «базовый доход» для жителей стран, не зависящий от занятости», — отмечается в статье.





По итогам проведенного исследования ученые предполагают, что парадоксальным образом весьма вероятным результатом таких действий, несмотря на возможность некоторого снижения неравенства доходов, будет рост протестной активности. И, наоборот, если в странах Восточной Европы не произойдет существенного роста заработной платы и социальных пособий, то, несмотря на некоторое увеличение имущественного расслоения, не стоит ожидать влияния роста безработицы на протестную активность.