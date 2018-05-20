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«Ковры Бреста» могут быть проданы как имущественный комплекс при условии реализации инвестпроекта стоимостью 8 млн долл

Находящееся в стадии санации ОАО «Ковры Бреста» может быть продано инвестору как имущественный комплекс при условии реализации инвестпроекта стоимостью 8 млн долл. Об этом сообщили агентству ПраймПресс на предприятии.

Специалисты предприятия разработали бизнес-план реализации инвестиционного проекта, направленного на развитие ОАО «Ковры Бреста». Общие инвестиционные затраты по проекту составляют 8 млн долл, предполагаемый срок окупаемости проекта – пять лет.  «В случае готовности инвестора принять участие в реализации инвестпроекта, он сможет купить предприятие как имущественный комплекс. Возможна также частичная покупка предприятия, в частности, его производственного корпуса», - сказал собеседник агентства.

В 2017 г ОАО «Ковры Бреста» снизило производство ковров и ковровых изделий на 4,7% по сравнению с 2016 г до 203 тыс кв м. Рентабельность продаж продукции снизилась на 2,77% до 0,83%.

В феврале 2014 г ОАО «Ковры Бреста» объявлено банкротом. С марта 2014 г предприятие проходит стадию санации, которая рассчитана на пять лет. 

ОАО «Ковры Бреста» - ведущий производитель ковровых изделий в Беларуси. Специализируется на выпуске двухполотных жаккардовых тканых ковров, ковровых дорожек, напольных ковровых покрытий. Предприятие основано в 1960 г, в 2000 г - акционировано. Государству принадлежит 99,9152% акций предприятия, остальные акции принадлежат физическим лицам.
Export.by
14:29 20/05/2018






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