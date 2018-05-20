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Во сколько обойдется Беларуси новый азотный комбинат в Гродно?

Во время совещания у Президента Беларуси было принято решение о строительстве в республике нового азотного комбината и одновременной модернизации ОАО «Гродно Азот». Всего было представлено три варианта, глава государства поддержал именно этот. При этом он поручил детально проработать все нюансы реализации проекта с учетом действующих цен, а также эффективности. Александр Лукашенко обратил внимание и на объемы импорта азотных удобрений из-за рубежа, назвав этот фактор важным для данного проекта.

Руководитель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко рассказал, что возведение нового комбината обойдется более чем в 1 миллиард долларов, а выручка составит около 335 миллионов долларов в год. Таким образом, сроки окупаемости будут значительными. После совещания он сообщил журналистам, что сначала будет проведен конкурс для выбора генерального подрядчика. Строительство комплекса начнется только после проработки всех вопросов, пишет «Бизнес-Лидер».

На глубокую модернизацию «Гродно Азота» потребуется около 400 миллионов долларов. Частично работы будет финансировать само предприятие, но планируется привлечь и кредитные средства. Речь идет о сумме в 287 миллионов долларов под 6% годовых.



15:10 20/05/2018






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