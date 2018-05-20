Radio Svaboda svaboda.org

Во сколько обойдется Беларуси новый азотный комбинат в Гродно?

Во время совещания у Президента Беларуси было принято решение о строительстве в республике нового азотного комбината и одновременной модернизации ОАО «Гродно Азот». Всего было представлено три варианта, глава государства поддержал именно этот. При этом он поручил детально проработать все нюансы реализации проекта с учетом действующих цен, а также эффективности. Александр Лукашенко обратил внимание и на объемы импорта азотных удобрений из-за рубежа, назвав этот фактор важным для данного проекта.