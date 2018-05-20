Во сколько обойдется Беларуси новый азотный комбинат в Гродно?
Во время совещания у Президента Беларуси было принято решение о строительстве в республике нового азотного комбината и одновременной модернизации ОАО «Гродно Азот». Всего было представлено три варианта, глава государства поддержал именно этот. При этом он поручил детально проработать все нюансы реализации проекта с учетом действующих цен, а также эффективности. Александр Лукашенко обратил внимание и на объемы импорта азотных удобрений из-за рубежа, назвав этот фактор важным для данного проекта.
Руководитель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко рассказал, что возведение нового комбината обойдется более чем в 1 миллиард долларов, а выручка составит около 335 миллионов долларов в год. Таким образом, сроки окупаемости будут значительными. После совещания он сообщил журналистам, что сначала будет проведен конкурс для выбора генерального подрядчика. Строительство комплекса начнется только после проработки всех вопросов, пишет «Бизнес-Лидер».
На глубокую модернизацию «Гродно Азота» потребуется около 400 миллионов долларов. Частично работы будет финансировать само предприятие, но планируется привлечь и кредитные средства. Речь идет о сумме в 287 миллионов долларов под 6% годовых.
15:10 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.