Китай и США решили отказаться от торговой войны

«Достигнут консенсус по принятию эффективных мер для существенного сокращения торгового дефицита между США и Китаем», — говорится в заявлении. В связи с растущими потребностями населения и необходимости в «высококачественном экономическом развитии» Китай значительно нарастит закупки американских товаров, что поможет экономическому росту и занятости в США.





Обе страны договорились о «существенном увеличении» экспорта американской сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. США направят в Китай команду для проработки деталей. Страны также пришли к выводу, что следует создать благоприятные условия для расширения торговли промышленными товарами и услугами и укрепить сотрудничество в вопросе защиты интеллектуальной собственности. Китай при этом готов внести поправки в законы в этой области, включая закон о патентах.



