Китай и США решили отказаться от торговой войны
Китай согласился принять меры по наращиванию импорта американских товаров для сокращения торгового дефицита между странами. Об этом говорится в заявлении обеих стран, распространенным Белым домом.
«Достигнут консенсус по принятию эффективных мер для существенного сокращения торгового дефицита между США и Китаем», — говорится в заявлении. В связи с растущими потребностями населения и необходимости в «высококачественном экономическом развитии» Китай значительно нарастит закупки американских товаров, что поможет экономическому росту и занятости в США.
Обе страны договорились о «существенном увеличении» экспорта американской сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. США направят в Китай команду для проработки деталей. Страны также пришли к выводу, что следует создать благоприятные условия для расширения торговли промышленными товарами и услугами и укрепить сотрудничество в вопросе защиты интеллектуальной собственности. Китай при этом готов внести поправки в законы в этой области, включая закон о патентах.
14:30 20/05/2018
Загрузка...
Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.