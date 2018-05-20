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Китай и США решили отказаться от торговой войны

Китай согласился принять меры по наращиванию импорта американских товаров для сокращения торгового дефицита между странами. Об этом говорится в заявлении обеих стран, распространенным Белым домом.

«Достигнут консенсус по принятию эффективных мер для существенного сокращения торгового дефицита между США и Китаем», — говорится в заявлении. В связи с растущими потребностями населения и необходимости в «высококачественном экономическом развитии» Китай значительно нарастит закупки американских товаров, что поможет экономическому росту и занятости в США.

Обе страны договорились о «существенном увеличении» экспорта американской сельскохозяйственной продукции и энергоносителей. США направят в Китай команду для проработки деталей. Страны также пришли к выводу, что следует создать благоприятные условия для расширения торговли промышленными товарами и услугами и укрепить сотрудничество в вопросе защиты интеллектуальной собственности. Китай при этом готов внести поправки в законы в этой области, включая закон о патентах.


14:30 20/05/2018






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