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Беларусь попала в топ-10 самых дружелюбных для криптовалют стран

Наша страна занимает десятую строчку в рейтинге, представленном на сайте конференции BlockShow Europe 2018. Авторы рейтинга изучили регулирование криптовалют в 48 европейских странах. Россия в топ-10 не попала.

Беларусь поместили в верхнюю часть списка в том числе потому, что до 2023 года в стране установлен нулевой налог на криптовалюты, поясняется в исследовании.

На первом месте в рейтинге — Швейцария, на втором — Гибралтар, на третьем — Мальта, сообщает lenta.ru.


В конце 2017 года Беларусь легализовала все криптовалюты и операции с ними. Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» не предполагает никаких ограничений к операциям по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности криптобирж и криптоплатформ.

14:15 20/05/2018






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