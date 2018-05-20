Беларусь попала в топ-10 самых дружелюбных для криптовалют стран

Беларусь поместили в верхнюю часть списка в том числе потому, что до 2023 года в стране установлен нулевой налог на криптовалюты, поясняется в исследовании.





На первом месте в рейтинге — Швейцария, на втором — Гибралтар, на третьем — Мальта, сообщает lenta.ru.









В конце 2017 года Беларусь легализовала все криптовалюты и операции с ними. Декрет № 8 «О развитии цифровой экономики» не предполагает никаких ограничений к операциям по созданию, размещению, хранению, отчуждению, обмену токенов, а также деятельности криптобирж и криптоплатформ.