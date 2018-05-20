Белорусы-гастарбайтеры стали меньше денег присылать на родину
Сумма почти на 6,7 миллиона долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Денежные переводы белорусов из-за границы в первом квартале составили 87,6 миллиона долларов, сообщает Нацбанк.
В статистике Нацбанк учитывает денежные переводы, осуществленные через следующие международные системы денежных переводов: Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Contact, BLIZKO, Лидер, Money Gram, Колибри, Faster.
В среднем один перевод из-за границы в первом квартале этого года составил 320,33 доллара (годом ранее — 349,55 доллара).
FINANCE.TUT.BY напоминает: за последние годы заметно выросло число белорусов, которые выезжают на заработки за границу. Если в 2014 году за пределами страны трудились 62,2 тысячи человек, то в прошлом — 83 тысячи (из них 83,9% трудились в России).
12:35 20/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.