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Белорусы-гастарбайтеры стали меньше денег присылать на родину

Сумма почти на 6,7 миллиона долларов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Денежные переводы белорусов из-за границы в первом квартале составили 87,6 миллиона долларов, сообщает Нацбанк.

В статистике Нацбанк учитывает денежные переводы, осуществленные через следующие международные системы денежных переводов: Western Union, Юнистрим, Золотая корона, Contact, BLIZKO, Лидер, Money Gram, Колибри, Faster.


В среднем один перевод из-за границы в первом квартале этого года составил 320,33 доллара (годом ранее — 349,55 доллара).

FINANCE.TUT.BY напоминает: за последние годы заметно выросло число белорусов, которые выезжают на заработки за границу. Если в 2014 году за пределами страны трудились 62,2 тысячи человек, то в прошлом — 83 тысячи (из них 83,9% трудились в России).

12:35 20/05/2018






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