Индекс будущего Беларуси презентовали на Belarus Future Unconference. Он включает прогнозные показатели экспертов в четырех сферах: экономические перспективы, социально-демографическое развитие, образовательный и инновационный потенциал и инклюзивность государства. Через процентную вероятность 26 экспертов из 20 организаций высказали свое мнение о том, насколько возможны позитивные или негативные изменения в разных сферах.





Как признаются инициаторы, через экспертные оценки они хотят показать, в каких сферах у Беларуси нет и не ожидается позитивных изменений и где предстоит усердно поработать, чтобы прийти к росту показателей.









В экономике произойдут незначительные изменения





Большинство экспертов считают, что рост валового внутреннего продукта в ближайшие 5 лет будет варьироваться между 1,5% и 3%. Вероятность такого сценария оценили в 53%. На втором месте оказалась более оптимистичная версия роста экономики – 3-4,5% − с вероятностью 23%.





Ожидания экономического роста среди опрошенных экспертов в принципе повторяют прогноза международных организаций — Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сулит рост ВВП Беларуси в 2018-2019 годах до 3%. Примерно таких же показателей ожидает от белорусской экономики и Всемирный банк.





Средняя зарплата, скорее всего, с натяжкой достигнет ставшей традиционным обещанием 1 тысячи рублей, прогнозируют эксперты. С вероятностью 50% в ближайшие годы средний заработок белорусов вырастет до эквивалента в 500-600 долларов. Более высокий рост (до 600-700 долларов) оценивается в меньшей степени – вероятность 29%. Причем разрыв в зарплате между столицей и регионами останется примерно на том же уровне – 25%.





С вероятностью в 41% государственный долг достигнет 70-90% к ВВП, вероятность того, что он останется примерно на том же уровне, что и сейчас (на начало апреля общий госдолг был 38% к ВВП), по оценке экспертов, составляет 34%.





Доля России в экспорте с вероятностью 39% будет составлять 35-40%, то есть зависимость белорусской экономики от экспорта в РФ и импорта из нее немного снизится. Сейчас доля России во внешней торговле товарами составляет 43% от общего объема экспорта.





Не верят эксперты и в удачное проведение диверсификации белорусской экономики. Вероятней всего в ближайшую пятилетку 3-5 стран составят более 5% в общем объеме внешней торговли отечественными товарами. Сейчас основные торговые партнеры Беларуси – Россия, Украина, некоторые страны Евросоюза и Великобритания.









Если экономика будет развиваться согласно наиболее вероятному обозначенному экспертами сценарию, то по четырем из шести параметров они прогнозируют позитивную динамику, но не настолько существенную, чтобы можно было говорить о каких-то прорывах, отмечает директор Института политических исследований «Палітычная сфера» Андрей Казакевич. Если же события пойдут по тому сценарию, который эксперты поставили на второе место, то ухудшится ситуация с диверсификацией внешней торговли и увеличится разрыв в доходах жителей Минска и регионов, остальные показатели останутся примерно такими же, как сегодня.





Никаких изменений в социальных показателях и в образовании





Продолжительность жизни и дальше будет увеличиваться, убеждены эксперты. Количество населения за следующие пять лет тоже не изменится. Немного увеличится коэффициент Джини — показатель неравенства в распределении доходов в обществе, где балл 0 обозначает полное равенство, а 100 − абсолютное неравенство. Тем не менее он не будет сильно отличаться от существующего (в 2016 году коэффициент составил 27 баллов). Это значит, что расслоение общества будет оставаться невысоким.





Показатель Беларуси в Рейтинге гендерного равенства останется на том же уровне – страна будет примерно на той же 26-й строчке рейтинга. При этом ситуация, скорее всего, улучшится ситуация с защитой прав меньшинств, отмечает основатель Центра новых идей Рыгор Астапеня. Сейчас, по мнению правозащитников, в стране есть преграды для защиты прав наиболее уязвимых социальных групп и меньшинств.





Эксперты не ожидают изменений и в образовании, в частности госфинансирование образования в лучшем случае будет снижаться уже привычными темпами. При этом к списку лучших 500 университетов в мировых рейтингах в дополнение к Белорусскому государственному университету добавятся 2-3 отечественных вуза. Количество иностранных студентов в белорусских вузах останется примерно на том же уровне − 15-17 тысяч человек.