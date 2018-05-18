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В Карелии будут собирать белорусские форвардеры и харвестеры

Белорусский холдинг подтвердил намерения построить завод в Карелии.

В Карелии появится завод по производству лесозаготовительной техники: необходимые предварительные договоренности о реализации масштабного проекта достигнуты с крупным инвестором из Беларуси – ОАО «Амкодор». Об этом 18 мая на совещании в правительстве РК с участием замминистра промышленности и торговли РФ Григория Каламанова сообщил вице-премьер Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов.


- В марте нами было подготовлено обращение с просьбой рассмотреть возможность локализации предприятия на территории республики, - пояснил он. - Велись телефонные переговоры, и с 18 по 20 апреля состоялся визит представителя «Амкодора» в республику. Мы обсудили возможные меры государственной поддержки, которые может оказать республика. Это, в первую очередь, льготы по региональным налогам, компенсация процентной ставки по кредитам в коммерческих банках, льготное получение и пользование землей.

Общий объем инвестиций составляет 17 млрд рублей с учетом строительства литейного завода. Для локализации проекта в Карелии необходимы дополнительные меры поддержки со стороны Минпромторга, сообщил Родионов. Планируется, что соглашение о намерениях по локализации предприятия на территории республики будет подписано на предстоящем Экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Представители «Амкодора» на совещании подтвердили свои намерения, уточнив, что холдинг уже определился с конкретными моделями, которые будут производиться в России.


- Эти модели будут идти как на экспорт в Беларусь, так и в другие страны, - прозвучал комментарий. – Тяжелые харвестеры, форвардер и колесные трелевочники предусмотрены для рынка Российской Федерации.

На данный момент разрабатывается модель 15-тонного форвардера, готовится документация по харвестерам. Осенью первый из них будет презентован на выставке «Русский лес».

- Холдинг «Амкодор» подтверждает заинтересованность в строительстве завода по производству лесозаготовительной техники, а также сопутствующего завода по производству мостов, - подчеркнул представитель компании. - В ближайшее время собственник примет все решения.

Форвардер — транспортное средство, используемое для лесозаготовительных работ. В технологические задачи форвардеров входит сбор, подсортировка, доставка сортиментов от места заготовки до лесовозной дороги или склада.

Харвестер – это многофункциональная машина, используемая практически в любых операциях по добыче и первичной обработке дерева (валка, обрезка сучьев и раскряжевка).

Источник: по мат. karelinform.ru
11:14 20/05/2018






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