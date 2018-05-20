Умер председатель LG Group

Он был госпитализирован 17 мая в Сеуле. С начала года он перенес несколько операций на мозге, и его состояние продолжало ухудшаться. В итоге он выразил желание отказаться от лечения и ушел из жизни в окружении семьи.









Ку Бон Му руководил корпорацией с 1995 года, заняв пост председателя совета директоров после своего отца Ку Джагёна, отошедшего от дел. У него остались жена, две дочери и приемный сын Ку Кван-му, которому прочат место во главе руководства компанией.









Семья отказалась от пышных похорон в угоду желанию умершего, уточнив, что будет отказываться принимать цветы и вежливо выпроваживать желающих выразить соболезнования.





LG Group — четвертая по величине южнокорейская финансово-промышленная группа, занявшая нишу электроники, химической продукции и телекоммуникационного оборудования. Она была образована в результате слияния компаний Lucky и Goldstar.