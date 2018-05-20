"Яркая обкатка, долгожданный первый рейс и комфортные поездки - все закончилось одним росчерком пера, - сетует интернет-портал "Твой Тамбов". - Горожанам машина полюбилась за бесшумность, вместительность и, конечно, экологичность, но с ней пришлось расстаться. Фирма-производитель "Белкоммунмаш" расторгла соглашение, по которому Тамбову на 90 дней была предоставлена их чудо-машина и зарядная станция к ней. Сделано это по распоряжению самого президента Беларуси Александра Лукашенко. В Управлении автодорог и транспорта области ситуацию прокомментировали так: электробус предоставлялся нам на бесплатной основе, поэтому, когда белорусская сторона решила забрать принадлежащий ей транспорт, электробус пришлось вернуть".





Напомним, что "Витовт" прибыл в Тамбов в марте и отработал на городском маршруте, перевозя пассажиров, почти два полных месяца. В принципе, говорят местные специалисты, этого времени вполне достаточно для того, чтобы сделать выводы о целесообразности эксплуатации такого вида транспорта в Тамбове в перспективе.





Теперь белорусский электробус в течение месяца будет возить жителей и гостей Кишинёва. В свой первый рейс "Витовт" отправился уже 18 мая - он начал курсировать между столичным парком "Алунелул" и железнодорожным вокзалом. Сообщается, что "Белкоммунмаш" предоставил электробус и зарядную станцию на тесты на безвозмездной основе.









Появление белорусского электробуса в Кишиневе еще в конце апреля анонсировал президент Молдовы Игорь Додон. Это заявление он сделал после визита в Кишинев главы белорусского государства Александра Лукашенко.





Отметим, что ранее электробус E433 Vitovt Max Electro проходил опытную эксплуатацию также в Москве и Санкт-Петербурге. В Минске в настоящее время работает уже 20 таких машин.