Китайская фармацевтическая компания хочет построить завод в Беларуси

Руководители компании побывали в Минске еще три года назад – и уже тогда заключило меморандум о сотрудничестве с «Великим камнем». С тех пор Humanwell изучала перспективы развития в ЕАЭС. И вот теперь компания готова обсуждать с беларуской стороной детали проекта. Об этом китайцы заявили во время встречи с беларуской делегацией, которая сегодня посетила офис Humanwell в рамках международного семинара «Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем».





Humanwell поставляет лекарства в несколько десятков стран мира и постоянно расширяет выходы на международные рынки. Международный семинар «Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем», который проходит в Китае, призван активизировать беларуско-китайские экономические связи.