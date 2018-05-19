Китайская фармацевтическая компания хочет построить завод в Беларуси
После длительного и тщательного изучения рынка ЕАЭС в Беларусь готовы прийти китайские фармацевты. Притом, судя по всему, всерьез и надолго: фармацевтическая компания Humanwell намерена построить завод, пишет БЕЛТА.
Руководители компании побывали в Минске еще три года назад – и уже тогда заключило меморандум о сотрудничестве с «Великим камнем». С тех пор Humanwell изучала перспективы развития в ЕАЭС. И вот теперь компания готова обсуждать с беларуской стороной детали проекта. Об этом китайцы заявили во время встречи с беларуской делегацией, которая сегодня посетила офис Humanwell в рамках международного семинара «Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем».
Humanwell поставляет лекарства в несколько десятков стран мира и постоянно расширяет выходы на международные рынки. Международный семинар «Один пояс, один путь. Знакомство с Хубэем», который проходит в Китае, призван активизировать беларуско-китайские экономические связи.
17:51 19/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.