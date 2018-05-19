Свинарка будет получать больше директора? По инициативе председателя облисполкома Витебщина вводит новую оплату труда в животноводстве.
Работники агрокомплекса не могут похвастаться высокими строчками в рейтинге зарплат по отраслям. Меньше получают разве что в культуре. Но на Витебщине скоро все может измениться: в области пересмотрели зарплаты для работников животноводства, а в перспективе планируют это сделать и для других категорий трудящихся в сельхозпроизводстве.
Новую систему разработали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.
По мнению руководства области, стимулирование людей не только грамотами, но и рублем должно улучшить экономику отрасли, а также остановить отток специалистов, повысить престиж профессии среди молодежи.
Молочные прибавки и мясные привесы — главный источник экономической состоятельности и дохода сельчан. Динамика роста в животноводческой отрасли в области в последние годы просматривается, но показатели могли бы радовать больше. Не хватает на селе как специалистов, так и рядовых тружеников, болеющих за производство, а ведь надежные кадры решают если не все, то многое.
Любопытный факт: по причине яловости коров область недосчиталась 25% прибыли. То есть, если бы выход телят составлял в среднем не 70, а 100%, то уже сегодня в тех же условиях, на тех же фермах, с тем же поголовьем получали бы за год не 4 тысячи килограммов молока от коровы (показатель за прошлый год), а 5 тысяч.
Зоо- и ветслужбы, заведующие фермами и комплексами и операторы по искусственному осеменению животных — основное звено технологического процесса. Именно для этой категории решили разработать систему материального стимулирования. Что же она собой представляет, на какие бонусы смогут рассчитывать те, кто сегодня трудится в животноводстве, и выпускники, которые придут на село?
Сегодня зарплаты, так же как и финансовые возможности самих предприятий, разнятся очень существенно. Если на крепких производствах, таких как Витебская бройлерная фабрика, ОАО «Рудаково» Витебского района, СПК «Лариновка» на Оршанщине, специалисты получают более 1000 рублей, то в хозяйствах Ушаччины не дотягивают и до 470 рублей. Среднемесячная зарплата ветврачей и зоотехников в области — 673 рубля, заведующих фермами, бригадиров — 547 рублей, техников по искусственному осеменению — 562 рубля.
Едва ли эти цифры с учетом нагрузки и условий труда смогут воодушевить молодежь ехать работать на село, даже если она там родилась и выросла. А те, кто сегодня трудится, в большинстве не особо стремятся к стахановским подвигам. Тем более анализ показал, что заработок тех же осеменаторов в хозяйствах с высоким уровнем приплода и низким не особо разнится. Уравниловка как пережиток советских времен уж точно не способствует развитию личной инициативы — сделать больше, лучше, качественнее. Да и молодые специалисты, которых распределили в отстающее хозяйство, при больших стараниях и не всегда комфортных условиях получают меньше, чем, скажем, более удачные, но не обязательно лучшие выпускники. div>
Это серьезные аргументы. Вот почему в облисполкоме решили: стартовый заработок у всех должен быть единым. Тарифный оклад по новой системе равен размеру минимальной заработной платы — 305 рублей (для специалистов среднего уровня квалификации), для высшего — 366 рублей, для руководителей структурных подразделений — 427 рублей.
С максимальной доплатой за заключение контракта в 50% и максимальное повышение за сложность и специфику работы (100%) мы имеем максимальный тарифный оклад в 763 рубля для специалистов среднего звена, 915 — для высшего, 1061 — для руководителей структурных подразделений. К слову, в отдельных хозяйствах рядовые животноводы не получают на руки и минималку.
Новая система оплаты максимально упрощена и более понятна. Надбавки, которые накладываются на новый тарифный оклад, в молочном скотоводстве зависят от прироста объемов производства молока, а для заведующих фермами — от прироста объемов реализации молока к уровню прошлого года. Обеспечив прирост на 5%, например, можно претендовать на 50-процентную надбавку. И таким образом вырисовывается зарплата для среднего звена в 1144 рубля, для главных специалистов — 1373 рубля. При максимальном приросте (до 20%) заработок возрастает почти до 2,5 тысячи рублей.
Для операторов по искусственному осеменению животных предусмотрен тариф за каждую голову приплода — 10 рублей. За каждого теленка, который идет сверх выхода в 85%, оплачивается еще дополнительно 11 рублей. Система ориентирована на основные производства. Там, где уже достигнут высокий уровень, есть надои, например, свыше 7 тысяч килограммов, нет необходимости ее вводить.
Обсуждая новые условия оплаты труда, председатель облисполкома Николай Шерстнев выразил уверенность, что с такой зарплатой люди придут работать в животноводство, а те, кто сейчас трудится в отрасли, станут усердствовать продуктивнее. При создании таких условий возможен отток специалистов из ветстанций и других госорганизаций.
Руководители районов должны быть к этому готовы: повысить объемы и качество производства — первичная задача. Областная власть четко дала понять: никакой самодеятельности в этом направлении. Отговорки руководителей, мол, негде взять денег, не принимаются. Облисполком будет тщательно мониторить, как применяется новая система оплаты труда и какие плоды дает.
16:48 19/05/2018
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Недавно бывший премьер Евразийской экономической комиссии заявил, что правительство Беларуси, похоже, не осознает весь трагизм состояния экономики страны. С моей точки зрения, дело не в том, что не осознает. Дело в том, что и не желает над этим задумываться. Просто занимается текущими вопросами, надеясь, что стратегию президент придумает и он же ресурсы для нее изыщет.