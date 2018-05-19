Новую систему разработали в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома.





По мнению руководства области, стимулирование людей не только грамотами, но и рублем должно улучшить экономику отрасли, а также остановить отток специалистов, повысить престиж профессии среди молодежи.





Молочные прибавки и мясные привесы — главный источник экономической состоятельности и дохода сельчан. Динамика роста в животноводческой отрасли в области в последние годы просматривается, но показатели могли бы радовать больше. Не хватает на селе как специалистов, так и рядовых тружеников, болеющих за производство, а ведь надежные кадры решают если не все, то многое.





Любопытный факт: по причине яловости коров область недосчиталась 25% прибыли. То есть, если бы выход телят составлял в среднем не 70, а 100%, то уже сегодня в тех же условиях, на тех же фермах, с тем же поголовьем получали бы за год не 4 тысячи килограммов молока от коровы (показатель за прошлый год), а 5 тысяч.





Зоо- и ветслужбы, заведующие фермами и комплексами и операторы по искусственному осеменению животных — основное звено технологического процесса. Именно для этой категории решили разработать систему материального стимулирования. Что же она собой представляет, на какие бонусы смогут рассчитывать те, кто сегодня трудится в животноводстве, и выпускники, которые придут на село?





Сегодня зарплаты, так же как и финансовые возможности самих предприятий, разнятся очень существенно. Если на крепких производствах, таких как Витебская бройлерная фабрика, ОАО «Рудаково» Витебского района, СПК «Лариновка» на Оршанщине, специалисты получают более 1000 рублей, то в хозяйствах Ушаччины не дотягивают и до 470 рублей. Среднемесячная зарплата ветврачей и зоотехников в области — 673 рубля, заведующих фермами, бригадиров — 547 рублей, техников по искусственному осеменению — 562 рубля.







