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Белoрусов хотят заменить роботами?

Инвестфонд хочет вложиться в производство беларуских роботов, которые заменят людей.

Деньги на это даст Российско-Белорусский фонд венчурных инвестиций (РБФВИ). Фонд собирается вложиться в Rozum Robotics, которая создает коллаборативных роботов, пишет naviny.by. Это рука-манипулятор, предназначенная для автоматизации производственных предприятий. Сумма сделки не раскрывается, а инвестиции беларуские производители получат за долю в компании.

Что за РБФВИ
Фонд был создан в декабре 2016 года государственными институтами двух стран — Российской венчурной компанией и Белорусским инновационным фондом. Размер – около 20 миллионов долларов. Он инвестирует в российские или беларуские стартапы до 2,5 миллионов долларов путем вхождения в уставный капитал, предоставления конвертируемых займов или других инструментов венчурного финансирования.

Что за Rozum Robotics
Компания создана три года назад, а теперь нацелена на завоевание беларуского и российского рынков. Потом – на Запад, рассказал основатель и руководитель Rozum Robotics Виктор Хаменок. Также нужно создавать сети продаж и сервисных центров, а это тоже большая статья расходов.

Уже меньше, чем через месяц компания отправит своих первых роботов клиентам, чтобы «испытать их в реальных боевых условиях». Это будут крупный беларуский пищевой холдинг и крупный российский банк, а также предприятия легкой промышленности. При этом, по словам Виктора, заказов у компании больше, чем роботов – поэтому первых клиентов тщательно выбирали.


Цели компании: полноценное производство промышленных роботов. На них есть большой спрос. Они не устают, не болеют и спокойно трудятся на вредных производствах.




15:15 19/05/2018






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