Блогеры Кабанов и Петрухин предложили АйПауэру обняться и помириться. Но при условиях
Активист ОГП, блогер Александр Кабанов сообщил из зала суда.
Во время процесса Ай Пауэр против блогеров, о защите деловой репутации между прочим, блогеры сделали заявление и предложили истцу помириться, обняться и все забыть.
И предложили рассказать не только у себя на канале, но и на центральном телевидение, и в официальной прессе, что руководство компании порядочные люди, патриоты, и вообще заслуживают уважения.
Да, мы так хотим сделать.
При определенных условиях.
1. Пусть уберут все отходы.
2. Очистят почву, где есть загрязнение.
3. Принесут извинения людям за косяки, и естественно моральная и материальная компенсация.
4. Закроют завод Бит Сплав.
5. Прекратят строительство завода под Брестом.
6. Выплатят мне и Петрухину компенсацию в размере 5 миллионов долларов. Каждому.
Вроде так немного просим, ведь для бизнеса репутация важнее)
Отказались мирится... может, зря?
Напомним, пишет ucpb.org, что блогеры Александр Кабанов и Сергей Петрухин борются против строительства в Бресте опасного для здоровья горожан производства. На этот раз ООО "АйПауэр" подал в суд на "Народных репортеров" и попросил суд "принять меры по обеспечению иска по делу № 6-3/2018, а именно запретить Ответчикам совершать определенные жействия в части распространения информации, касающейся инвестиционной деятельности ООО "АйПауэр".
11:57 19/05/2018
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