Во время процесса Ай Пауэр против блогеров, о защите деловой репутации между прочим, блогеры сделали заявление и предложили истцу помириться, обняться и все забыть.





И предложили рассказать не только у себя на канале, но и на центральном телевидение, и в официальной прессе, что руководство компании порядочные люди, патриоты, и вообще заслуживают уважения.

Да, мы так хотим сделать.

При определенных условиях.

1. Пусть уберут все отходы.

2. Очистят почву, где есть загрязнение.

3. Принесут извинения людям за косяки, и естественно моральная и материальная компенсация.

4. Закроют завод Бит Сплав.

5. Прекратят строительство завода под Брестом.

6. Выплатят мне и Петрухину компенсацию в размере 5 миллионов долларов. Каждому.

Вроде так немного просим, ведь для бизнеса репутация важнее)





Отказались мирится... может, зря?









Напомним, пишет ucpb.org, что блогеры Александр Кабанов и Сергей Петрухин борются против строительства в Бресте опасного для здоровья горожан производства. На этот раз ООО "АйПауэр" подал в суд на "Народных репортеров" и попросил суд "принять меры по обеспечению иска по делу № 6-3/2018, а именно запретить Ответчикам совершать определенные жействия в части распространения информации, касающейся инвестиционной деятельности ООО "АйПауэр".



