Индекс новинки - МАЗ 216. Двигатель и коробка передач в этом автобусе размещены в хвостовой части прицепа. Компоновка салона здесь напоминает одиночную модель МАЗ 203. Стопроцентная низкопольность сохранена.





В тягаче теперь будет просторно: на месте моторного отсека появилась огромная накопительная площадка, на которой есть оборудованное место для инвалидной коляски. С крыши исчезнет характерный горб, прикрывавший часть оборудования, связанного с двигателем.





Напомним, что с момента начала выпуска в Минске сочлененных автобусов (первой в серию пошла модель МАЗ 105) двигатель на них размешался в колесной базе тягача - это так называемая "тянущая" схема. У нее были свои плюсы: цена по сравнению с "толкающими" конкурентами ниже, безопасность выше. Но минусы - теснота в салоне, перегрев и загазованность - давали о себе знать. При этом даже российские производители ЛИАЗ и "Волгабас" выпускают "гармошки" с "толкающим" приводом. От МАЗа давно ждали аналогичной модели, и вот она наконец-то появилась!





Как рассказали на Минском автозаводе, первый автобус МАЗ 216 планируется собрать в июне-июле. Примерно полгода займут тестирование и сертификация. Так что потенциальным потребителям новинка будет представлена ближе к концу года.









Новый автобус планируется выпускать в комплектации 216066 - с 326-сильным двигателем Mercedes OM 926 LA (Евро-5) и автоматической коробкой передач Allison T375w/Ret. В салоне предусмотрено 40 мест для сидения (24 - в тягаче, 16 - в прицепе). Общая пассажировместимость - 165 человек (у МАЗ 215 - 35 и 176 соответственно). При этом МАЗ 216 на 750 мм короче (уменьшены колесная база тягача и прицепа, передний и задний свесы остались без изменений).

"Мазовцы" уверены, что у новой модели большие перспективы - "двести шестнадцатые" должны быть востребованы не только в Беларуси, но и в других странах СНГ.









При этом с "горбатым" МАЗ 215 в Минске на самом деле прощаться не собираются - эта модель будет производиться параллельно. Что же, вполне разумное решение: пусть клиент сам выбирает, что ему больше подходит - автобус с "тянущим" или "толкающим" приводом.







