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В КАМАЗе Путина много импортных деталей. А сколько их в белорусском МАЗе?

Владимир Путин проехал по "Крымском мосту" на КАМАЗе, таким образом продемонстрировав, что не только российские строители, но и российский автопром — на высоком уровне.

Фото: maz.by
Остроумные россияне сразу же начали шутить: мол, "российского" в грузовике, которым так гордятся россияне, почти ничего нет: всё немецкое и американское, анализирует Еврорадио.

А как в белорусском МАЗе? Такой ли он белорусский, как нам хотелось бы?

 В пресс-службе МАЗа в Еврорадио попросили написать официальный запрос. Но и дали скромный комментарий:

 "Смотря, какой заказ. Мы ставим или ярославский мотор, или немецкий".

 

Это, кстати, при том, что в Минске работает свой моторный завод.

 Насчёт того, сколько на самом деле "белорусского" в МАЗе, высказываются и пользователи Твиттера:


 Яна

@Jagmour

 Сиденья водителя - grammer (TR); двигатель - daimler (de), deutz (de);  кпп - zf (de), ndgs (de); мосты, оси - zf (de), dana (es), saf (de); колеса - barum (cz); светотехника - hella (de/ru); кондиционеры - valeo (tr), webasto (it); амортизаторы - reiger (nl); пружины - bico (tr)

13:54 - 17 мая 2018 г.

Германия, Турция, Чехия, Испания, Нидерланды. Плюс, естественно, Россия. Похоже на то, что детали к МАЗам производят по всему миру!


08:48 19/05/2018






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