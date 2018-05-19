В КАМАЗе Путина много импортных деталей. А сколько их в белорусском МАЗе?
А как в белорусском МАЗе? Такой ли он белорусский, как нам хотелось бы?
Это, кстати, при том, что в Минске работает свой моторный завод.
@Jagmour
Сиденья водителя - grammer (TR); двигатель - daimler (de), deutz (de); кпп - zf (de), ndgs (de); мосты, оси - zf (de), dana (es), saf (de); колеса - barum (cz); светотехника - hella (de/ru); кондиционеры - valeo (tr), webasto (it); амортизаторы - reiger (nl); пружины - bico (tr)
13:54 - 17 мая 2018 г.
Германия, Турция, Чехия, Испания, Нидерланды. Плюс, естественно, Россия. Похоже на то, что детали к МАЗам производят по всему миру!