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А как в белорусском МАЗе? Такой ли он белорусский, как нам хотелось бы?

В пресс-службе МАЗа в Еврорадио попросили написать официальный запрос. Но и дали скромный комментарий:

"Смотря, какой заказ. Мы ставим или ярославский мотор, или немецкий".