"Были возобновлены активные переговоры по вступлению Беларуси в ВТО. Мы ожидаем, что к концу 2019 - первой половине 2020 года мы этот процесс завершим", - сказал журналистам первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой.





Беларусь с весны 2016 года активизировала переговоры по вступлению в ВТО. К сегодняшнему дню республика завершила двусторонние переговоры в рамках присоединения республики к Всемирной торговой организации с 17-ю странами, пишет interfax.az









Как заявлял в ноябре 2017 года председатель рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО, постоянный представитель Турции при ВТО Кемаль Маденоглу, процесс вступления страны в организацию может занять еще два года. "Процесс присоединения Беларуси к ВТО идет очень хорошо с учетом повышенного внимания президента Александра Лукашенко. Если заинтересованность, вовлеченность белорусских структур во вступление в ВТО будет устойчивой, то, возможно, через два года это случится", - сказал К.Маденоглу.



