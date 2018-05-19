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Беларусь планирует присоединиться к ВТО в конце 2019 - начале 2020 года

Беларусь рассчитывает завершить переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО) в конце 2019 - начале 2020 года.

"Были возобновлены активные переговоры по вступлению Беларуси в ВТО. Мы ожидаем, что к концу 2019 - первой половине 2020 года мы этот процесс завершим", - сказал журналистам первый заместитель министра экономики Беларуси Дмитрий Крутой.

Беларусь с весны 2016 года активизировала переговоры по вступлению в ВТО. К сегодняшнему дню республика завершила двусторонние переговоры в рамках присоединения республики к Всемирной торговой организации с 17-ю странами, пишет interfax.az


Как заявлял в ноябре 2017 года председатель рабочей группы по присоединению Беларуси к ВТО, постоянный представитель Турции при ВТО Кемаль Маденоглу, процесс вступления страны в организацию может занять еще два года. "Процесс присоединения Беларуси к ВТО идет очень хорошо с учетом повышенного внимания президента Александра Лукашенко. Если заинтересованность, вовлеченность белорусских структур во вступление в ВТО будет устойчивой, то, возможно, через два года это случится", - сказал К.Маденоглу.


08:30 19/05/2018






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