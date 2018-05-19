Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 18 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства.





Промышленные запасы горючих сланцев в Беларуси сосредоточены на двух месторождениях — Любанском и Туровском. Предварительно разведано 30% этих месторождений. Глубина залегания пластов колеблется от 50 метров до 600 метров и более. Прогнозные ресурсы Любанского месторождения оцениваются в 1,22 миллиарда тонн, Туровского — 2,68 миллиарда тонн.





Белорусские горючие сланцы не пригодны для получения из них сланцевого газа, однако в начале 2000 годов белорусские ученые пришли к выводу о том, что из них можно получать высококалорийное жидкое и газообразное топливо, ценные химические соединения, различные строительные материалы и удобрения.





Тема освоения белорусских месторождений горючих сланцев для республики не нова. В 2007 Беларусь заключила с бизнесменом Николаем фон Келлером и его компанией Polar Stars Group два инвестиционных договора, согласно которым бизнесмен обязался инвестировать в проекты по созданию глубокой переработки бурых углей и освоению месторождения горючих сланцев порядка 2 миллиардов долларов. Однако впоследствии выяснилось, что фон Келлер не располагает ни собственными, ни заемными средствами и не собирается выполнять свои обязательства. Инвестдоговоры были расторгнуты.









В 2010 году в Беларуси при участии Белоруснефти и ОАО "Белгорхимпром" было создано ОАО "Горючие сланцы", которое в партнерстве с Беларуськалием намеревалось заняться освоением Любанского месторождения, практически вплотную прилегающего к ресурсной базе белорусского калийного монополиста. Практически с того и ведется поиск инвесторов на месторождения.



