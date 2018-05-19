Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Беларусь предлагает в концессию месторождение горючих сланцев "Туровское"

Месторождение горючих сланцев "Туровское", расположенное в Столинском и Житковичском районах, включено в перечень предлагаемых для передачи в концессию объектов.

Беларусь предлагает в концессию месторождение горючих сланцев "Туровское"
Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал 18 мая, сообщили БЕЛТА в пресс-службе главы государства. 

Промышленные запасы горючих сланцев в Беларуси сосредоточены на двух месторождениях — Любанском и Туровском. Предварительно разведано 30% этих месторождений. Глубина залегания пластов колеблется от 50 метров до 600 метров и более. Прогнозные ресурсы Любанского месторождения оцениваются в 1,22 миллиарда тонн, Туровского — 2,68 миллиарда тонн.

Белорусские горючие сланцы не пригодны для получения из них сланцевого газа, однако в начале 2000 годов белорусские ученые пришли к выводу о том, что из них можно получать высококалорийное жидкое и газообразное топливо, ценные химические соединения, различные строительные материалы и удобрения.

Тема освоения белорусских месторождений горючих сланцев для республики не нова. В 2007 Беларусь заключила с бизнесменом Николаем фон Келлером и его компанией Polar Stars Group два инвестиционных договора, согласно которым бизнесмен обязался инвестировать в проекты по созданию глубокой переработки бурых углей и освоению месторождения горючих сланцев порядка 2 миллиардов долларов. Однако впоследствии выяснилось, что фон Келлер не располагает ни собственными, ни заемными средствами и не собирается выполнять свои обязательства. Инвестдоговоры были расторгнуты.


В 2010 году в Беларуси при участии Белоруснефти и ОАО "Белгорхимпром" было создано ОАО "Горючие сланцы", которое в партнерстве с Беларуськалием намеревалось заняться освоением Любанского месторождения, практически вплотную прилегающего к ресурсной базе белорусского калийного монополиста. Практически с того и ведется поиск инвесторов на месторождения.


"Белорусский партизан"
07:11 19/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё