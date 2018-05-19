Тяжба за акции металлургического гиганта "Норильский Никель" собрала ведущих представителей российского списка богачей от Forbes. Олег Дерипаска в тиши судебных залов лондонского Сити оспаривает решение Романа Абрамовича и Александра Абрамова избавиться от миротворческой доли в "Норникеле".





Он обвиняет их в сговоре с его главным соперником и партнером по "Норникелю" - Владимиром Потаниным, с которым они решительно расходятся во взглядах на стратегию развития компании.





Три дня судебных слушаний показали, что конфликт между Потаниным и Дерипаской разгорается с новой силой, и пролили свет на внутренний мир крупного российского бизнеса.





Откровенность традиционно скрытных персонажей под лондонской присягой обнажила их склонность к деловым завтракам и ночным бдениям в подмосковных резиденциях, к языку жестов и чтению между строк - равно как и неприязнь к московским пробкам, записям переговоров, друг к другу и налогу на дивиденды.









Война и мир





Судьба Потанина связана с "Норникелем" с момента залогового аукциона 1995 года, когда заполярный комбинат был продан за $170 млн банку Онэксим, который за несколько лет до этого основали Потанин и Михаил Прохоров. Перед кризисом 2008 года давние партнеры поссорились и разъехались, а при разделе бизнеса Прохоров продал свой пакет "Норникеля" Дерипаске и его алюминиевому гиганту "Русал".





Так у Потанина появился новый партнер-конкурент.





Война между ними вспыхивала неоднократно, и всякий раз оборачивалась перемирием при посредничестве Кремля. Последний раз это произошло чуть более пяти лет назад, когда в качестве миротворца выступил владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и его партнер по металлургическому бизнесу, совладелец компании "Евраз" Александр Абрамов.





Они купили примерно 6% акций "Норникеля" и получили право голоса в корпоративных спорах. Все решения в этом бизнесе принимал Абрамович, рассказал на суде глава его компании Millhouse Давид Давидович.





Согласованный с Кремлем и закрепленный в акционерном соглашении пятилетний запрет на продажу миротворческого пакета акций истек в декабре 2017 года. За полгода до этого Абрамович задумался, что делать - и решил продать, потому что видел, как Дерипаска с Потаниным роют окопы к новой корпоративной войне.