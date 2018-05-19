В набсовете Беларусбанка появился второй немец

Он является зампредом Комитета по стратегии при набсовете. Информация об этом размещена на сайте банка, передает tut.by





Янус Ганс получил образование в университетах Бохума, Гамбурга и Москвы. Имеет университетскую степень по юридическим наукам, русскому языку и финансовому праву.





Он более 30 лет проработал в известной страховой компании Euler Hermes AG. С 2015 года — практикующий адвокат в Гамбурге.





Янус Ганс также является членом правления Германо-российской ассоциации юристов и Ассоциации германского бизнеса по Восточной Европе. Он занимает один из руководящих постов в Евангельском фонде Альстердорф.





В 2016 году в набсовет самого крупного госбанка Беларуси вошел гражданин Германии Пер Фишер в качестве независимого директора. Он также возглавил комитет по стратегии Беларусбанка.





Председателем наблюдательного совета Беларусбанка является первый вице-премьер Василий Матюшевский. Его заместителями значатся министр экономики Владимир Зиновский, глава Госкомитета по имуществу Андрей Гаев и первый замминистра финансов Максим Ермолович.





Всего в набсовет входят 11 человек.









Стратегия развития Беларусбанка до 2020 года была утверждена в октябре 2017 года. Она включает такие ключевые направления, как коммерциализация бизнеса, оптимизация затрат, совершенствование организационной структуры, совершенствование системы риск-менеджмента, снижение валютного риска, развитие IT-систем, централизация бизнес-процессов.





Власти анонсировали продажу миноритарного пакета акций Беларусбанка до конца 2017 года. Однако потом от этой идеи отказались. Матюшевский анонсировал возможное IPO крупнейшего госбанка в 2019 году. В декабре 2017 года председатель правления Беларусбанка Виктор Ананич после встречи с Александром Лукашенко заявил, что в стратегии банка до 2020 года не предусматривается продажа миноритарного пакета акций инвестору. «Мы видим, что сегодня те условия, которые в принципе ставились при продаже миноритарного пакета акций, не могут быть приняты как со стороны правления банка, так и со стороны собственника. Поэтому на ближайшие три года мы не планируем продажу», — сказал он.



