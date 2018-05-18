Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

Уже качество воруют: в Москве и регионах России мошенники выдавали белорусскую продукцию за российский сыр

Несколько таких случаев обнародовал Россельхознадзор, сообщает БЕЛТА.


Так, 15 мая управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям совместно с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве проведено контрольно-надзорное мероприятие в одном из складских комплексов в российской столице.

 "В камерах хранения продукции, арендуемых ООО "Сыртрейд", были обнаружены партии белково-жирового продукта производства Беларуси общим весом 2,5 т. В частности, в одной из камер выявлены сыры полутвердые "Российский", "Сливочный", "Сметанковый" общим весом 2 т 30 кг с признаками фальсификации товара. 
Так, согласно маркировочным этикеткам на сыре, продукция произведена на территории России. В то же время под маркировочной этикеткой сыра полутвердого "Российского" обнаружены остатки маркировки, свидетельствующие о том, что данная продукция является белково-жировым продуктом, произведенным в Беларуси", - говорится в информации, опубликованной на сайте ведомства. 

Кроме того, в камере хранения обнаружены рулоны маркировочных этикеток с обозначением "сыр полутвердый "Сливочный". Во всех случаях на брикетах сыров отсутствовала информация о дате производства продукции. "Указанные факты могут свидетельствовать о перемаркировке сыроподобной продукции производства Беларуси в сыры полутвердые российского происхождения", - отметили в Россельхознадзоре. 

Похожий случай произошел в марте в Орловской области. На одном из складов во время контрольно-надзорных мероприятий специалисты Россельхознадзора обратили внимание на наличие на складе сыра, внешне очень похожего на сычужный продукт, пробу от которого сотрудники ведомства отбирали ранее при поступлении такой продукции в регион из Беларуси. 


В связи с этим совместно с представителями Управления ФСБ по Орловской области на данный склад был организован рейд, в ходе которого было обнаружено около 40 т сычужного продукта растительного происхождения, поступившего из Беларуси и Китая, а также более 13 т сыров, промаркированных как "Гауда", "Маасдам", "Эдам", "Российский", "Пошехонский" и имеющих 100-процентное сходство по упаковке с белорусским и китайским сычужным продуктом. На складе были также обнаружены коробки с маркировочными этикетками с названиями этих сыров. По результатам лабораторных исследований отобранных проб было установлено, что поступивший из Беларуси сычужный продукт и подделки, промаркированные как сыр, имеют идентичный состав. Следует также отметить, что, к сожалению, в некоторых российских СМИ данные факты подавались как случаи ввоза в Россию фальсифицированной продукции из Беларуси. 


23:47 18/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё