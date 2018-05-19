Пока в выдаче кредитов ничего не изменилось, что будет дальше?

Из-за новых правил выдачи кредитов подешевеют квартиры?





С 1 мая банки выдают кредиты по новым правилам. Ежемесячные выплаты не должны превышать 40% дохода заемщика. Нацбанк пошел на такие ограничительные меры из-за того, что белорусы набрали рекордное количество кредитов. На 1 марта этого года на жителях страны «висело» 9,3 млрд. рублей кредитных долгов!





Сколько теперь может одолжить у банка белорус со средней зарплатой? Попробуем подсчитать.





По данным Белстата, средняя зарплата в марте была 926 руб. 80 коп. Предположим, человек с такой зарплатой решил взять кредит на год под 9,6% годовых (по подсчетам Нацбанка, это средняя ставка по новым кредитам). Его ежемесячный платеж не должен быть больше 370 руб. 72 коп. Получается, максимальный кредит, который он может себе позволить, составит порядка 4059 рублей. Минчанин со средней зарплатой в 1364 руб. 90 коп. на тех же условиях сможет позволить себе 5978 кредитных рублей (ежемесячный платеж не должен превышать 546 рублей). А жители Витебщины с самой низкой зарплатой среди всех регионов, 764 руб. 80 коп – всего 3350 руб. (ежемесячный платеж – 306 руб.).









Повлияли ли эти новшества на выдачу кредитов? Об этом Об этом «Комсомолка» поинтересовалась у топ-менеджера одного из белорусских банков.





- Пока у банков есть возможность выдавать кредиты с превышением этого лимита в пределах 10% от кредитного портфеля физлиц. Сейчас мы находимся в пределах этой доли и не чувствуем, что это требование как-то снизило наши возможности. Но, естественно, мы прогнозируем, что по мере набирания этой доли кредитного портфеля придется ограничить выдачу кредитов с долговой нагрузкой, превышающей 40% дохода, - рассказал банкир.





- У многих банков остались кредиты на крупные суммы – 15-20 тысяч рублей. Исчезнут ли они? Ведь чтобы их взять, нужна огромная зарплата!





- Кредитные программы могут быть рассчитаны на заемщиков с разным уровнем дохода. Поэтому возможен вариант, что крупные кредиты пользуются ограниченным спросом. Таких клиентов может быть десять за год, но зато у банка есть для них предложение. Другой вариант – длительный срок кредита и, соответственно, уменьшение ежемесячного платежа. Если, например, речь идет о кредите на покупку автомобиля, то сумма в принципе не может быть маленькой. Кстати, те же рассрочки в автосалонах, которые предлагают банки – это тоже кредит, который будет подчиняться тем же правилам.





А В ЭТО ВРЕМЯ





Ценник на квадратный метр больше не будет расти?





Из-за подешевевших в прошлом году кредитов белорусы начали активно решать жилищный вопрос. Продавцы отреагировали: ценник на недвижимость пополз вверх. Новые правила Нацбанка коснулись в том числе и кредитов на недвижимость: они теперь не могут превышать 90% стоимости жилья (например, если квартира стоит 60 000 рублей, то от банка можно получить не больше 54 000).





- Если быть точным, эти 90% касаются соотношения суммы кредита со стоимостью объекта недвижимости, принимаемого в залог. Как правило, в залоге находится именно та квартира, которую покупает клиент. И ни один банк и раньше никогда не выдавал кредит на полную стоимость жилья, поэтому здесь, по большому счету, ничего не изменилось, - рассказали нам в агентстве недвижимости «Твоя столица».









И все же аналитики агентства отмечают сразу две тенденции на рынке жилья. Во-первых, в апреле увеличилось количество квартир на продажу: в начале мая, по данным портала realt.by, предложений было на 1000 больше, чем в феврале. А во-вторых, покупателей стало меньше, а потому и ценники перестали расти.





- Сейчас мы наблюдаем период так называемого ценового плато. И, оценивая текущую ситуацию, можно прогнозировать, что стоимость квартир будет плавно отыгрывать назад, - заключили в агентстве.



