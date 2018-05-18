Жители борисовских Новосад выступают против завода биоудобрений

Общественное обсуждение отчета об оценке воздействия на окружающую среду «Производства удобрений из отходов животноводства» в Борисовском районе получилось бурным, сообщает ex-press.by





Источником сырья для нового предприятия, где предполагается создать без малого сотню рабочих мест, должны стать лагуны свинокомплекса в Лошнице, а также другие свинокомплексы Минской области.





Уточним, что лагунами называются не только морские заливы на коралловых островах, но и вырытые в земле котлованы, где собирается жидкий навоз.





Жители деревни потребовали от представителей райисполкома внести в протокол обсуждения итоги голосования, которым они выразили свое отношение к строительству. Абсолютно все жители проголосовали против.





В обсуждении участвовали представители заказчика (ООО «Интроактив») и проектировщика (ООО «ИПМ-консалт»). Однако их аргументы не убедили собравшихся в зале.





В результате комиссий райисполкома было принято решение о приостановлении процедуры общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) объекта «Производства биоудобрений из отходов животноводства» для того, чтобы установить расчетный размер санитарно-защитной зоны вокруг предприятия.





Собрание в Новосадах состоялось еще в конце апреля, а неделю назад, 11 мая, ООО «Интроактив» направило письмо в Борисовский райисполком, в котором не возражает против приостановления процедуры отчета об ОВОС, и, тем не менее, сообщает, что изменения в предпроектную документацию вноситься не будут.





Окончательное решение по этому поводу должны принять Министерство охраны окружающей среды и Министерство здравоохранения.









Напомним, что проект завода удобрений из навоза в Борисовском районе внесен в «Государственную программу инновационного развития Республики Беларусь на 2016-2020 годы».



