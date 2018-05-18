Что происходит на "Белшине": убытки и увольнения

Атмосфера на предприятии "Белшина" в последние дни довольно напряженная, рассказала Sputnik бобруйчанка Маргарита Владимирова (имя собеседницы изменено — Sputnik). Массово проходят проверки, рабочих штрафуют за любые провинности.

В заводской газете "Шинник" на прошлой неделе опубликовали "идеологический" материал с отчетом, какие сотрудники попались на воровстве. Написали, что одна женщина вынесла три пары перчаток, другой мужчина — пару рабочих брюк. Провинившиеся получили предупреждения, кто-то лишился премий.





"Знаете, это такие показательные выступления, чтобы народ не высовывался", — отмечает собеседница.





Корреспондент Sputnik Лилия Позняк разбиралась в произошедшем.









Борцы с цветочками





С предприятия увольняются люди, которые недовольны уровнем зарплаты, жалуются и не хотят продлевать контракты. По мнению Маргариты, это злит руководство.





Она утверждает, что на оставшихся рабочих "перекладывают" обязанности уволившихся и дают им несвойственные их специальности поручения. В частности, "с уборщиков требуют вручную собирать опавшие цветки каштана на уличной территории, а падают они в течение дня из-за ветра".





"Я понимаю, что нужно поддерживать чистоту, но есть же какие-то грани нормальности. Лучше, чем людей гонять по этому поводу, подумали бы, как улучшить обстановку", — возмущается бобруйчанка.



