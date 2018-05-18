Что происходит на "Белшине": убытки и увольнения
Дела на бобруйском предприятии идут не очень: работники жалуются на зарплату и массово увольняются.
Атмосфера на предприятии "Белшина" в последние дни довольно напряженная, рассказала Sputnik бобруйчанка Маргарита Владимирова (имя собеседницы изменено — Sputnik). Массово проходят проверки, рабочих штрафуют за любые провинности.
В заводской газете "Шинник" на прошлой неделе опубликовали "идеологический" материал с отчетом, какие сотрудники попались на воровстве. Написали, что одна женщина вынесла три пары перчаток, другой мужчина — пару рабочих брюк. Провинившиеся получили предупреждения, кто-то лишился премий.
"Знаете, это такие показательные выступления, чтобы народ не высовывался", — отмечает собеседница.
Корреспондент Sputnik Лилия Позняк разбиралась в произошедшем.
Борцы с цветочками
С предприятия увольняются люди, которые недовольны уровнем зарплаты, жалуются и не хотят продлевать контракты. По мнению Маргариты, это злит руководство.
Она утверждает, что на оставшихся рабочих "перекладывают" обязанности уволившихся и дают им несвойственные их специальности поручения. В частности, "с уборщиков требуют вручную собирать опавшие цветки каштана на уличной территории, а падают они в течение дня из-за ветра".
"Я понимаю, что нужно поддерживать чистоту, но есть же какие-то грани нормальности. Лучше, чем людей гонять по этому поводу, подумали бы, как улучшить обстановку", — возмущается бобруйчанка.
Заводская многотиражка "Шинник" рассказывает о воровстве перчаток с предприятия
В апреле на Едином портале финансового рынка был опубликован аудиторский годовой отчет ОАО "Белшина": чистый убыток предприятия в прошлом году вырос в 65 раз и составил 274,17 миллиона рублей, или более 136 миллионов долларов по курсу НБРБ на сегодняшний день. Аудиторы поставили под сомнение способность предприятия продолжать работу непрерывно.
Принимают уже без блата
Бобруйчанка Елена Симонова (имя собеседницы изменено — Sputnik) в растерянности: на днях уволился ее муж, который проработал на "Белшине" 15 лет. Мужчина долго мирился с зарплатой в 400 рублей, надеялся на лучшее. Но нужно кормить двоих детей.
Елена отмечает, что экс-рабочие "Белшины" обычно устраиваются на другие предприятия или уезжают на заработки в Минск и Москву.
На самом заводе работы мало. Люди часто приходят на смену, а их отправляют домой, рассказала она.
Одно из предприятий ОАО "Белшина" - завод крупногабаритных шин
"Выплачивается в такие дни 2/3 зарплаты. В последнее время очень часто стали домой отправлять. Раз семь в месяц такое происходило", — поясняет она.
Для бобруйчан такое положение в диковинку. Ведь еще несколько лет назад предприятие считалось рекордсменом в городе по зарплатам.
"Завод считался очень престижным местом работы. Сказать: я работаю на "Белшине" — то же самое, что "у меня есть свой бизнес". Все знали, что там получают хорошо. Устроиться туда можно было только "по большому блату". Свободным место долго не простаивало", — говорит Елена Симонова.
"Кто-то остается на заводе. Потому что и раньше кризисные периоды были. Люди думают, что как-то обойдется. А бывает, что им идти некуда", — добавляет она.
В цеху предприятия
Аренда и ныне там
Усугубляет ситуацию недавнее введение арендной платы в рабочих общежитиях, инициатором которого выступил Могилевский облисполком.
Из-за невысоких зарплат людям приходится отдавать на жировку почти половину заработанных денег.
Руководство завода ранее пообещало Sputnik отстаивать интересы своих работников. Но цена аренды в общежитии не снизилась.
Подорвало репутацию предприятия и громкое задержание заместителя гендиректора, который подозревается в получении взятки в 15 тысяч долларов. По версии СК, деньги он взял за решение вопросов по проведению строительных работ на заводе.
Вместе с тем сами рабочие связывают задержание заместителя гендиректора "Белшины" с убытками на предприятии и полагают, что оно не последнее.
Получить комментарий у генерального директора Алексея Яковлева по поводу претензий сотрудников не удалось. Звонки Sputnik в приемную гендиректора не увенчались успехом: секретарь все время отвечала, что "Алексей Яковлев на совещании".
18:54 18/05/2018
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