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После запуска БелАЭС электроэнергия для населения подорожает

Власти Беларуси намерены привести тарифы на электроэнергию к уровню российских.

Правительство Беларуси планирует снизить цену электроэнергии для реального сектора экономики хотя бы до 10 центов за 1 кВт. ч с текущих 11 центов, и перевести население в течение двух лет на 100-процентную оплату затрат производства электроэнергии (сейчас оно оплачивает 85%).


Как пишет сайт select.by, об этом рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на форуме «Атомэкспо» в Сочи. То есть, электроэнергия для физических лиц подорожает примерно на 15%.

Не исключено, конечно, как Владимир Семашко сообщил, что в перспективе Беларусь будет стараться привести тарифы на электроэнергию к уровню российских.

Он подчеркнул, что к концу 2019 года в Беларуси планируется ввести энергоблок № 1 БелАЭС, а через полгода — блок № 2. В связи с этим в Беларуси возникнет проблема со сбытом электроэнергии.

18:44 18/05/2018






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