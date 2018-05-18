После запуска БелАЭС электроэнергия для населения подорожает

Правительство Беларуси планирует снизить цену электроэнергии для реального сектора экономики хотя бы до 10 центов за 1 кВт. ч с текущих 11 центов, и перевести население в течение двух лет на 100-процентную оплату затрат производства электроэнергии (сейчас оно оплачивает 85%).









Как пишет сайт select.by , об этом рассказал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко на форуме «Атомэкспо» в Сочи. То есть, электроэнергия для физических лиц подорожает примерно на 15%.





Не исключено, конечно, как Владимир Семашко сообщил, что в перспективе Беларусь будет стараться привести тарифы на электроэнергию к уровню российских.





Он подчеркнул, что к концу 2019 года в Беларуси планируется ввести энергоблок № 1 БелАЭС, а через полгода — блок № 2. В связи с этим в Беларуси возникнет проблема со сбытом электроэнергии.