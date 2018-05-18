Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Изменения в УК Матери 328 ИТ-декрет Условия для бизнеса Декрет о дармоедах Убийство Павла Шеремета

В топ-3 крупнейших покупателей «Газпрома» — Беларусь

Беларусь вернулась на третье место импорту «газпромовского» газа, говорится в отчете российской газовой монополии за январь-март 2018 года.

В первом квартале Беларусь, которая импортировала 5,993 млрд куб. метров «голубого топлива», стала крупнейшим партнером «Газпрома» на постсоветском пространстве. В мировом масштабе наша страна в этот период вышла на третье место, обойдя Италию.

Объем импорта газа в Беларусь остался фактически на том же уровне, что и был в первом квартале 2017 года (5, 6 млрд. куб. метров). Традиционный главный партнер «Газпрома» — Германия – увеличила закупки почти на 1,5 млрд. кубов (с 14, 495 до 16, 099 млрд. кубометров), а вот еще три крупных импортера объемы сокращали.


Турция уменьшила объемы импорта с 8,108 до 7,917 млрд., Италия – с 5,184 до 4,756 млрд., Великобритания – с 5, 367 до 4,027 млрд. кубометров.

По итогам 2017 года Беларусь занимала четвертое место в рейтинге покупателей газа «Газпрома» вслед за Германией, Турцией и Италией. По итогам первого квартала этого года, белорусские потребители опередили итальянских.

Вторым и третьим по объемам импорта российского газа покупателями в странах бывшего СССР стали Казахстан и Украина. Украина прибрела в первые зимние месяцы 2018 года 1,242 млрд кубов, что составило почти 50% от всего объема импорта в 2017 году.

Поставки на постсоветский рынок и остальную Европу в первом квартале выросли. Всего в бывшие республики СССР было прокачено 12,511 млрд куб.метров (в аналогичный период прошлого года – 11,594 млрд. куб.метров). Европа закупила 54,049 млрд кубометров газа, тогда как в 1 квартале 2017 года – 50,052 млрд. куб.метров.


Источник: "Завтра твоей страны"
18:41 18/05/2018






(0)
Загрузка...


Блоги
Артем Агафонов
Итоги «Бессмертного полка» в Минске
Павел Знавец
Анонс артыкула пра Вільгельма Кубэ.
Анатолий Лебедько
Что значит дата 9 мая в жизни страны, власти,...
Михаил Пастухов
О МУЖЕСТВЕ МАТЕРЕЙ
Павел Севярынец
ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСІ. Славянства
Игорь Масловский
Если твоя коза нагуляла
Яўген Васьковіч
Шмат пакліканых, ды мала выбраных
Татьяна Короткевич
Голодовка 14 матерей: за себя или – за нас?


Особое мнение


© 2005 - 2018 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё