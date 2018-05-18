В топ-3 крупнейших покупателей «Газпрома» — Беларусь

В первом квартале Беларусь, которая импортировала 5,993 млрд куб. метров «голубого топлива», стала крупнейшим партнером «Газпрома» на постсоветском пространстве. В мировом масштабе наша страна в этот период вышла на третье место, обойдя Италию.





Объем импорта газа в Беларусь остался фактически на том же уровне, что и был в первом квартале 2017 года (5, 6 млрд. куб. метров). Традиционный главный партнер «Газпрома» — Германия – увеличила закупки почти на 1,5 млрд. кубов (с 14, 495 до 16, 099 млрд. кубометров), а вот еще три крупных импортера объемы сокращали.









Турция уменьшила объемы импорта с 8,108 до 7,917 млрд., Италия – с 5,184 до 4,756 млрд., Великобритания – с 5, 367 до 4,027 млрд. кубометров.





По итогам 2017 года Беларусь занимала четвертое место в рейтинге покупателей газа «Газпрома» вслед за Германией, Турцией и Италией. По итогам первого квартала этого года, белорусские потребители опередили итальянских.





Вторым и третьим по объемам импорта российского газа покупателями в странах бывшего СССР стали Казахстан и Украина. Украина прибрела в первые зимние месяцы 2018 года 1,242 млрд кубов, что составило почти 50% от всего объема импорта в 2017 году.





Поставки на постсоветский рынок и остальную Европу в первом квартале выросли. Всего в бывшие республики СССР было прокачено 12,511 млрд куб.метров (в аналогичный период прошлого года – 11,594 млрд. куб.метров). Европа закупила 54,049 млрд кубометров газа, тогда как в 1 квартале 2017 года – 50,052 млрд. куб.метров.



