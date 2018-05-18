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Помогать делать ID-карты для белорусов будут китайцы и латыши

Министерство финансов Беларуси заключило договор о поставке в республику оборудования и программного обеспечения, необходимого для изготовления биометрических документов, сообщили в пятницу в МВД страны.

Выдавать белорусам ID-карты, заменяющие паспорт, начнут в 2019 году

С белорусской стороны подписи под договором поставили представители РНТУП "Криптотех" Департамента государственных знаков Минфина, со стороны поставщиков – консорциум Emperor Technology (Китай) и X Infotech (Латвия).

По информации МВД, данный консорциум стал победителем конкурса по выбору поставщика ПО и технических средств, необходимых для работы системы сбора, обработки и хранения биометрических данных, выдачи биометрических документов.

Напомним, что образец ID-карты планируется выпустить в текущем году, а с 1 января 2019-го – приступить к их выдаче. Карта призвана заменить традиционный бумажный паспорт: получить новый документ смогут все желающие. ID-карта будет содержать основную информацию о человеке, а также ключ электронной цифровой подписи, которая предоставит гражданину доступ к государственным электронным услугам.

Sputnik
17:58 18/05/2018






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