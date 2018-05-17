С 20 апреля 2018 года по 19 мая 2018 года Сморгонским районным исполнительным комитетом проводятся общественные обсуждения отчета об оценке воздействия на окружающую среду по объектам «Строительство автотранспортного пропускного пункта и стоянки для большегрузных транспортных средств, линии ламинированных напольных покрытий № 5, лесопильного участка ИООО «Кроноспан», «Строительство автотранспортного участка, дробильной установки для производства щепы ООО «Кроноспан НТ», «Строительство цеха по производству шпона и фанеры ООО «Ультра Плай», Гродненская обл., г. Сморгонь».





Местные жители уже не первый год жалуются на неприятный запах, шум от уже действующего производства, а также на выбросы от предприятия. Со слов местных жителей можно визуально наблюдать дым разных цветов, а также постоянную пыль, скапливающуюся на окнах домов, и удушливый запах.





С 2012 по 2016 год компания «Кроноспан» построила 5 крупных производственных линий в Могилеве и Сморгони по изготовлению ДСП, ламинированных ДСП, МДФ, импрегнированной бумаги, напольных покрытий. Местные жители Могилева и Сморгони очень негативно настроены к осуществляемой деятельности и к отсутствию должного внимания со стороны завода к обеспечению минимизации вреда для окружающей среды и здоровья населения.





16 мая в Сморгони состоялось собрание по обсуждению отчета об ОВОС планируемого расширения деятельности завода Кроноспан. Жители очень активно выступали против дальнейшего расширения, отмечая, что деятельность уже негативно сказывается на их здоровье.





Эксперты Общественного объединения “Экодом” отмечают, что представленный на общественное обсуждение отчет об ОВОС, содержит слишком много общей информации, а также не поясняет, как именно будет влиять расширение производства на окружающую среду и здоровье местного населения, особенно, с учетом уже существующего производства и его выбросами.





В том числе, в отчете об ОВОС:





Под строительство предполагается выведение из лесного фонда под вырубку 30 га леса, без должного обследования, то время, как в трех километрах расположен заказник «Голубые озера», в котором находятся краснокнижные виды растений. Данная информация в отчета об ОВОС не представлена. Также не было проведено обследование состояния животного мира на участке лесного фонда, отводимого под строительство.





Безосновательно пренебрегли рассмотрением альтернативных вариантов технологических решений. Заявление, что на предприятии используются передовые производственные технологии ничем не подкреплено. Вы д, что планируемое к установке оборудование соответствует наилучшим доступным технологиям ничем не подтвержден.





С учетом того, что предприятие расположено в пределах природных территорий, подлежащих специальной охране, не выполнено сравнение расчетных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе с экологически безопасными концентрациями.





Местных жителей особенно беспокоит уже существующее состояния атмосферного воздуха с учетом непосредственно уже действующего предприятия. И остается непонятным, какое будет суммарное воздействие производства при расширении.





Предприятие в Сморгони действует с 2012 года, с уже не первым расширением деятельности. Местные жители уже не раз наблюдали белую пену на реке и отмечали все большее появление специфических запахов и выбросов.









В период 2015-2016гг Кроноспан 25 раз привлекали к административной ответственности.





В 2016 году по результатам проведенных контрольных мероприятий Гродненский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды включил Кроноспан в ”чёрный список“ организаций, нарушивших законодательство об охране окружающей среды”.





В 2016 году инспекторы нашли врезку в ливнёвую канализацию. Через неё предприятие сбрасывало в коллектор сточные воды, которые по трубопроводам поступали в пруды-отстойники агрегатного завода, а затем — в реку.





В 2017 году при очередном расширении деятельности экологи и активисты выражали свою обеспокоенность, что новое производство приведёт к негативным последствиям для окружающей среды и здоровья всего населения страны.





Несмотря на это, завод далее намерен расширять деятельность, а жители Сморгони выступают категорически против расширения Кроноспана без решения уже существующих проблем завода.



